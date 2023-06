El cambio climático ya está aquí

Hace dos años, Erich Martino (DJ Koggi) se despertó y vio el cielo completamente naranja. ¿El fin del mundo? No, pero casi: todo se trató del estallido de los históricos incendios forestales en California, cuyas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo.

La vida de DJ Koggi: locutor, diseñador y productor mexicano, quien reside en San Francisco, cambió a partir de ese momento. Recordamos que en aquel entonces la humanidad estaba encerrada en sus hogares debido a la pandemia y que las visiones del futuro eran desoladoras.

En busca de darle sentido a su experiencia, DJ Koggi catalizó sus sentimientos de desesperanza e incertidumbre en la creación del álbum At The End of the World, Plant a Tree, el cual realizó junto a su talentosísimo colectivo SO/LO (el cual tiene la cuenta de Instagram más bella y creativa que hemos visto).

Foto: DJ Koggi

La identidad artística del proyecto

El sonido del álbum está inspirado en Talk Talk, Pink Floyd y David Sylvian, pero también es fácil percibir detalles provenientes de David Bowie, Aphex Twin, Air y Brian Eno.

Podríamos calificar a la producción de DJ Koggi como ambient minimalista, con una amalgama espacial de sintetizadores, voces, percusiones y guitarras que incitan a la reflexión sobre los tiempos en que vivimos.

El proyecto de DJ Koggi junto al colectivo SO/LO cuenta con una fantástica identidad visual realizada por Hugh Miller, la fotografía de Andrew Hobbs y con el involucramiento del escritor Adam Greenfield. La unión de las diferentes artes da como resultado un producto extremadamente bien cuidado que ya podríamos considerar en nuestra lista de lo mejor que hemos experimentado en este 2023.

Foto: DJ Koggi

Conoce a SO/LO, el nuevo proyecto de Erich Martino (DJ Koggi) en Tutti Frutti Podcast

Hace unas semanas platicamos con Erich Martino acerca del colectivo SO/LO, sus experiencias durante los incendios en California del 2020 y de su nuevo álbum At The End Of The World, Plant a Tree.

Escucha el nuevo episodio por acá: