Escucha aquí la primera canción del disco póstumo de DMX

Aún cuando DMX falleció hace poco más de un mes, sus voz sigue vigente y sonando. Pero en esta ocasión no nos referimos al hecho de que los fans rescataron sus antiguas canciones para homenajearlo; hablamos ahora de un track completamente nuevo.

Como muchos recordarán, el rapero se encontraba trabajando en un nuevo álbum llamado Exodus y este será publicado en unos pocos días más. Previo a lanzamiento de este material, tenemos un primer corte promocional bajo el título de “Hood Blues”.

“Hood Blues”, la primera canción póstuma de DMX

El pasado 9 de abril, la familia de Earl Simmons -nombre real de DMX- daba a conocer el deceso del rapero luego de haber sufrido un infarto que lo mantuvo hospitalizado desde días antes. Falleció a los 50 años dejando en la escena del hip-hop un importante legado que tenía intenciones de hacer crecer con un nuevo disco.

Dicho material póstumo, Exodus, se lanzará el próximo viernes 28 de mayo e incluye una lista increíble de invitados entre los que se encuentran Jay-Z, Alicia Keys, Bono, Usher y Snoop Dogg cuyas colaboraciones conoceremos finalmente en unos días. Sin embargo, ya tenemos una probada de los que este álbum nos tiene preparados.

Este martes, se liberó el track “Hood Blues” que es el primer -y posiblemente sea el único- adelanto de Exodus, además de que es la primera canción póstuma de DMX (un día antes de su fallecimiento, se compartió el tema “X Moves”, pero esta no forma parte del álbum). Este tema cuenta con la colaboración de Westside Gunn, Conaway the Machine y Benny the Butcher, la familia de raperos conocidos por liderar el sello Griselda Records.

Al igual que la mayor parte del álbum, este sencillo fue producido por Swizz Beatz utilizando un sampleo de la canción de 1971 “Shady Blues” de Lee Mason & His Orchestra. Tras la muerte de Simmons, Swizz Beatz tomó la batuta del proyecto y él mismo se ha encomendado a realizar el lanzamiento en honor de su colega.

“Era una de las almas más puras y raras que he conocido. Vivió su vida dedicada a su familia y su música… Él no podía esperar a que sus fans de todo el mundo escucharan este álbum y mostrar cuánto valoraba a todas y cada una de las personas que lo han apoyado incondicionalmente”, comentó el productor en un comunicado. Checa a continuación “Hood Blues” y el tracklist del disco más abajo.