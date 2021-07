¡Está cerquita! Dream Theater anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum

Pasan los meses y las sorpresas no paran en el ámbito musical. Varias bandas siguen aprovechando el año para regresar a escena con música nueva y ahora, el turno es para Dream Theater pues vienen con una sorpresa bajo el brazo.

La legendaria banda de metal progresivo se unirá a los lanzamientos de 2021 con A View from the Top of the World, su quinceavo álbum de estudio que verá la luz hacia finales de octubre próximo. Así lo anuncio la banda este miércoles.

Dream Theater aprovechó el 2020 para componer

Como es bien sabido, el 2020 complicó bastante las cosas para la industria musical. Diversos artistas debieron frenar giras y posponer presentaciones alrededor del mundo… pero no todo fue tan malo por fortuna. En el caso específico de Dream Theater, el tiempo sirvió para ponerse creativos.

Entre 2019 y 2020, los titanes del metal progresivo andaban de tour para promocionar su disco Distance Over Time, pero pues el asunto de la pandemia nomás no les permitió continuar. Aún así, pusieron manos a la obra y a lo largo del año pasado, se dedicaron a escribir y componer nuevo material.

Tal como lo señalan en un comunicado (vía Consequence of Sound), el vocalista James LaBrie estuvo trabajando vía remota en videollamadas desde Canadá con los demás miembros, quienes se asentaron en su estudio en Nueva York. Y ahí, eventualmente el cantante se aceraba a suelo neoyorquino para grabar. Y así transcurrieron las sesiones de grabación…

La banda por fin anunció su nuevo álbum

Y bueno, los meses pasaros, las sesiones fueron fructíferas, llegó el 2021 y luego de un rato, Dream Theater por fin anunció que su nuevo material está listo para lanzarse. El álbum, que será el quinceavo en su discografía, se llamará A View from the Top of the World y contará con siete demoledoras canciones para que le subas al volumen.

“Nos encanta tocar nuestros instrumentos… Eso nunca desaparece. Me encanta ser creativo, escribir y ejercitar esa parte de mi mente. Hemos podido hacer esto durante mucho tiempo y no lo damos por sentado. Siempre que nos reunimos, sabemos que no podemos decepcionarnos a nosotros mismos ni a nuestros fans“, dijo el guitarrista John Petrucci en comunicado.

Lo mejor de todo es que ya ha fecha para el lanzamiento… A View from the top of the World se lanzará el 22 de octubre próximo y además, Dream Theater anunció una gira por Estados Unidos de ese mes hasta diciembre. ¿Será que en una de esas anuncien gira mundial muy pronto? Pues habrá que andar atentos. Mientras, chequen acá la portada del disco y más abajito, el tracklist.

Tracklist de A View from the Top of the World de Dream Theater:

1. The Alien

2. Answering the Call

3. Invisible Monster

4. Sleeping Giant

5. Transcending Time

6. Awaken The Master

7. A View From The Top of the World