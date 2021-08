Dream Theater nos muestra un potente adelanto de su nuevo disco con la canción “The Alien”

Ahora sí, Dream Theater inicia oficialmente una nueva etapa en su carrera y con la mira puesta en el lanzamiento de un nuevo material discográfico. La legendaria banda de metal progresivo reveló hace poco algunos detalles de su próxima producción discográfica, la cual verá la luz en octubre.

Este álbum llevará por título A View From The Top Of The World y fue anunciado a finales de julio, eso sí, sin un adelanto previo o algo de música… hasta ahora. Este viernes, para arrancar con todo el fin de semana, el grupo libero el primer promocional con la demoledora “The Alien”.

Dream Theater se destapa con la poderosa “The Alien”

Los últimos meses del año también nos traerán cosas bien interesantes en lo musical y en ese sentido, Dream Theater cerrará el último tramo del 2021 con todo. La banda lanzó su último material discográfico, Distance Over the Time, 2019 y decidieron que no dejarían pasar más tiempo para entregar una nueva producción.

Agarren la agenda y apúntenle bien porque será el próximo 28 de octubre cuando la banda encabezada por James LaBrie y John Petrucci lance el disco A View From The Top of the World, mismo que fue anunciado oficialmente a finales de julio y llegará como la quinceava placa de su discografía.

“Nos encanta tocar nuestros instrumentos… Eso nunca desaparece. Me encanta ser creativo, escribir y ejercitar esa parte de mi mente. Hemos podido hacer esto durante mucho tiempo y no lo damos por sentado. Siempre que nos reunimos, sabemos que no podemos decepcionarnos a nosotros mismos ni a nuestros fans”, dijo Petrucci cuando se anunció el disco hace unos días.

Como mencionamos antes, Dream Theater no había liberado un track de adelanto en ese momento, pero ahora ya podemos echarle oído al primer adelanto oficial del nuevo álbum con la canción “The Alien”. Fiel a su costumbre, la agrupación nos entrega una pista extensa (nueve minutos y medio) con varias secciones donde cada miembro brilla por su pulida técnica de ejecución.

El mismo Petrucci reveló en un comunicado (vía Consequence of Sound) que decidieron lanzar esta canción para abrir la promoción ya que fue la primera que compusieron tras el periodo de encierro previo a meterse al estudio. En cuanto a la temática, el guitarrista comenta: “James escribió la letra sobre la idea de terraformar y mirar más allá de nuestra Tierra en busca de asentamientos alternativos”. Y sí, este videoclip rescata por completo esa esencia del espacio exterior. No te contamos más, así que échale un vistazo por acá.