Jack Harlow lanzó en este 2022 el disco Come Home the Kids Miss You y en él, incluyó una canción titulada “Dua Lipa”. Y bueno, de pasar a escribir una rola con su nombre, los rumores dicen que ahora estaría saliendo con la superestrella británica.

De acuerdo con el sitio Page Six, la cantante de “Break My Heart” y el rapero han mantenido comunicación constante en los días recientes, supuestamente en plan romántico. ¿Será que se convertirán en la próxima pareja favorita del espectáculo?

Dua Lipa y Jack Harlow en el Variety Brunch Hitmakers de 2022. Foto: Getty.

Lo que se sabe sobre la supuesta relación entre Dua Lipa y Jack Harlow

El foco de atención está puesto cada vez que Dua Lipa supuestamente se relaciona sentimentalmente con alguien. A cada rato, los expertos del medio del chismecito espectáculo le sacan pretendientes, como pasó en su momento con el conductor Trevor Noah, que al parecer nunca fue algo concreto. a

Ahora, de acuerdo con Page Six, el artista que anda queriendo ganarse su corazón (bien cursis nosotros, jeje) es el mero mero Jack Harlow. Ellos ya habían mantenido un primer acercamiento vía videollamada entre 2021 y 2022, justo cuando el rapero la contactó para contarle sobre la canción que compuso con el nombre de la británica.

Y según lo que dice PS, recientemente se conocieron en persona durante el mes de noviembre cuando se encontraron en el evento Variety Hitmakers Brunch en Estados Unidos.

Las fuentes dicen que desde aquel momento, han mantenido comunicación constante. “Él estaba muy interesado en ella e iba a perseguir fuertemente [el romance]”, dice una persona anónima a Page Six. Lo que comentan es que incluso, Jack Harlow voló hace poco hasta Nueva York para encontrarse con Dua Lipa después de que ella se presentó en el Z100 Jingle Ball del pasado viernes 9 de diciembre.

Y nomás para complementar el chismecito, PS indica que al día siguiente se les vio entrar por separado a un restaurante, donde supuestamente almorzaron juntos. Desde luego, ninguno de los dos ha comentado nada al respecto y solo se especula que estarían saliendo. A ver qué se da entre dos de las estrellas de la música más populares del momento.

Dua Lipa. Foto: Getty.