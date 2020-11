“Todavía no lo he superado”: Eddie Vedder habla sobre la muerte de Chris Cornell

Sin duda una de las pérdidas más significativas que tuvo el rock en los últimos años fue la de Chris Cornell, quien lamentablemente murió el 18 de mayo de 2017 a los 52 años. Él fue una de las voces más importantes del grunge junto a Soundgarden en los 90, aunque también sobresalió con sus otros dos proyectos, Temple of the Dog y por supuesto Audioslave, pero su familia y amigos cercanos aún están intentando procesar que ya no está.

Uno de ellos es Eddie Vedder, el frontman de Pearl Jam que a tres años de la muerte de Chris sigue en duelo por la pérdida de una persona muy importante para él. Apenas hace unos meses, el vocalista apareció en la serie web de Lily Cornell, la hija del rockero, para platicar sobre la salud mental y contar un par de anécdotas sobre su padre, así como de otras figuras del grunge como Layne Staley y por supuesto, Kurt Cobain.

Eddie Vedder habla sobre la muerte de Chris Cornell

Pero en una reciente entrevista en el show de Howard Stern, Eddie Vedder se abrió completamente sobre la muerte de Chris Cornell y le dejó claro al mundo que aún no logra superar ese momento tan complicado. De acuerdo con NME, el presentador estadounidense le preguntó sobre este hecho y el vocalista de Pearl Jam no dudó en hablar de sus experiencias con el dolor tras el suicidio de Cornell en 2017.

“He tenido que estar un poco en negación. Ni siquiera siento que tuviera elección. Simplemente estaba aterrorizado de adónde iría si me permitía sentir lo que necesitaba sentir o lo que instintivamente quería sentir o lo oscuro que sentía que iba a ir“, dijo Vedder. Además recordó que antes de su partida no pasó tanto tiempo junto a él: “Y como no lo vi tan a menudo en los últimos 10 años –probablemente sólo, como, cuatro o cinco veces, y por lo general en un concierto o algo así–todavía no lo he superado. Me haré más fuerte con el tiempo“.

Eran verdaderos amigos

Eddie Vedder continuó diciendo que él y Chris Cornell eran amigos cercanos y no era sólo porque tocaban música: “Pasaba más tiempo con él fuera de la banda que con los demás, y no conocía a tanta gente en Seattle. Así que íbamos a locas aventuras de senderismo, o íbamos en bicicleta de montaña, o perseguíamos al perro bajo la lluvia mientras bebíamos cerveza de mierda, y era genial”.

“Y no tenía nada que ver con estar rodeado de otra gente de la música o de algún tipo de vida en Los Ángeles. Era simplemente genial. Esto es lo que hace una estrella de rock legítima, esto es lo que hace: ¿perseguir a un perro bajo la lluvia con su amigo un sábado por la noche con un pack de 12 Schmidt?”, concluyó Eddie, recordando que no tenía nada que ver que ambos estuvieran en la industria musical, lo suyo era una verdadera amistad.

