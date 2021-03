La terapia de la música: Eduardo Cabra nos presenta su nuevo sencillo “Gris”

Aunque la industria musical tuvo bastantes complicaciones durante 2020 por el asunto de la pandemia, algunos artistas aprovecharon el rato para ponerse creativos. Eduardo Cabra es una de esas mentes que tomó la cuarentena desde un estudio para comenzar darle forma a su música.

El puertorriqueño, quien en el pasado era conocido como Visitante de Calle 13, lleva varios meses compartiendo diversos sencillos de su nuevo proyecto. Ahora bajo el nombre de CABRA, el músico y productor le entra a los lanzamiento de 2021 con el tema titulado “Gris” y por eso nos sentamos a charlar con él .

Cabra comparte “Gris” con todo y nuevo video

Como seres humanos, estamos siempre susceptibles a los estragos de la carga emocional. No importa el motivo o el origen; hay momentos que simplemente nos quiebran y que debemos asimilar, de una u otra forma. Un poco de eso es lo que Eduardo Cabra nos canta con su nuevo sencillo.

Tal como lo señala en sus versos, las personas podemos “vivir en la niebla de la inseguridad” pero, ante la adversidad, debemos ser conscientes y entender lo que sentimos. Con este sencillo, CABRA continúa cimentando su camino rumbo al lanzamiento de su próxima entrega discográfica.

En el video oficial compartido recientemente, vemos a Eduardo parado sobre un escenario frente a un telón. Sin embargo, a medida que pasan las secuencias, se aprecia cómo al músico le llueven todo tipo de objetos, desde pintura hasta comida, bolas de papel y más. Checa a continuación el video oficial.

Entrevista con Eduardo Cabra

Como mencionamos, Eduardo Cabra le entra de lleno al 2021 con este sencillo, todo como parte de un momento crucial para retomar las actividades musicales. En #SopitasXAireLibre tuvimos la oportunidad de charlar con el músico puertorriqueño sobre su proceso de composición a lo largo de los pandémicos meses, esta nueva etapa de su carrera en la que ‘mató’ al personaje que mantenía en Calle 13, los algoritmos en las plataformas musicales y cómo definen nuestros gustos.

“El proceso de creación ha sido medio terapéutico. Ha sido nítido. También ha sido un hackeo a combatir, pues, el encierro… Aunque ya yo venía entrenando esto desde hace mucho tiempo porque yo invierto mucho tiempo en el estudio… Me empezó a generar una angustia de no poder salir”. A continuación te dejamos la charla completa y no olvides sintonizarnos en el 105.3 de FM de 7 a 10 de la mañana.