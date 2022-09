En el mundo del rap, es sumamente común que aquellos que tiran rimas nos cuenten a través de sus letras todo lo que han vivido con el paso de los años. La. gran mayoría son muy explícitos y no tienen miedo de contar a detalle lo que les ha pasado, pero hay ciertas historias que sin duda sobrepasan la ficción. Tal es el caso de Eminem que aunque no lo crean, fue demandado por… ¿su mamá?

Sí, no es broma ni tampoco no lo sacamos de la manga. Para nadie es un secreto que Marshall Bruce Mathers III –como en realidad se llama el rapero– tuvo una infancia muy complicada y él mismo lo ha narrado en sus canciones. El artista de “Lose Yourself” creció en un ambiente muy difícil, pues lo crió su madre Debbie Mathers en una zona de casas rodantes después de que su padre desapareciera cuando era un bebé.

Sin embargo, además de todo esto, la infancia de Eminem estuvo rodeada de padrastros abusivos, el alcoholismo de su mamá y su lucha con un supuesto síndrome de Munchausen por poder, el cual supuestamente hacía que lastimara a su hijo. Para no hacerles el cuento más largo, la vida del rapero estuvo llena de momentos difíciles y encontró en la música una vía de escape de lo que le pasaba.

Eminem ha hablado abiertamente sobre su relación con su madre… y ella lo demandó

Gracias a su talento, Eminem logró sobresalir y en 1996 lanzó su disco debut, Infinite. Más adelante vino The Slim Shady EP y en ambos álbumes, hablaba abiertamente de todo lo que tuvo que enfrentar para convertirse en una promesa del rap. Además, años después confesó a través de sus canciones y en entrevistas que muchos de sus problemas con drogas y excesos venían de su niñez y de cómo lo trataba su mamá.

Esto por supuesto que no le pareció a Debbie y para sorpresa de todos, en septiembre de 1999 decidió demandar a su propio hijo… así como lo leyeron. Resulta que la madre de Marshall Bruce Mathers III presentó una demanda por difamación de 10 millones de dólares, pues la mujer alegaba que no estaba de acuerdo con los detalles que el rapero reveló sobre ella en su música.

Dentro de la demanda, la madre de Eminem afirmaba que su retoño la calumnió en entrevistas para diversos medios. Pero lo más fuerte fue que supuestamente por su culpa, ella perdió su casa, sufrió humillaciones, pasaba las noches sin dormir y por si esto no fuera suficiente, también dañó su reputación crediticia. La cosa se fue directo a los tribunales, donde el abogado del rapero dijo que todo lo que dijo su cliente es cierto y presentó las letras en la defensa ante el reclamo de difamación.

La cosa se solucionó, pero madre e hijo no se volvieron a hablar

Afortunadamente, la bronca entre el rapero y su madre terminó con una compensación económica de 25 mil dólares. Sin embargo, a raíz de esto, la relación entre ambos terminó por romperse. En 2007, Debbie Matters coescribió el libro My Son Marshall, My Son Eminem: Setting the Record Straight on My Life as Eminem’s mom, donde menciona que su hijo fabricó toda la historia de su terrible infancia y su único delito era amarlo.

Y es que “My Name Is” es el claro ejemplo de todo lo que Eminem “ventilaba” sobre su madre a través de las rolas que componía, pues en la letra afirma que su mamá se drogaba más que él. Aunque parece que con el paso de los años, el rapero reflexionó y probablemente cambió de opinión, ya que en la canción “Headlights” de 2014, parece que le dedica un mensaje bastante dulce donde parece que la perdona por todo el pasado: “Todavía eres hermosa para mí, porque eres mi mamá”.