¡Alice Cooper celebra su cumpleaños con una rola que puedes descargar gratis!

Dicen que para matar el mal tiempo hay que ponerle música, y afortunadamente durante todo este tiempo de cuarentena no nos han faltado rolas que animen nuestros días. Sin embargo, a lo largo de este 2021 un montón de artistas aprovecharán que no tienen giras programadas para lanzar nuevos discos, y ese es el justo el caso del legendario Alice Cooper, que vuelve este año con un montón de sorpresas bajo el brazo.

A lo largo del 2020 estreno varias rolas pero a mediados de noviembre, el rockero anunció con bombo y platillo que este año verá la luz un disco muy especial, el cual se llamará Detroit Stories. Como su nombre lo dice, este álbum será un tributo total a la ciudad que lo vio consolidarse como uno de los músicos más importantes del hard rock y heavy metal. Así que de entrada, tiene una carga sumamente emocional para él.

En aquel momento, Alice Cooper reveló que presentaría este material discográfico y para emocionarnos aún más, lanzó el primer sencillo, “Elected”. Pero ahora, aprovechando que este 4 de febrero el rockero cumple 73 añotes, decidió compartir con nosotros un nuevo adelanto de este disco con la rola “Social Debris”, que seguramente te dará la dosis diaria de riffs pesados que necesitas para mejorar tu día.

Sobre el origen de esta canción y al igual que el álbum, Alice dijo que es un regalo para Detroit, para sus fans y para él mismo, pues la compuso con la banda que lo acompañó durante muchos años:

“Nunca pensamos que alguna vez encajaríamos; la banda de Alice Cooper no encajaba con nadie, porque estábamos haciendo cosas que ninguna otra banda hacía. No encajamos con la escena folk, no encajamos con la escena metal, realmente no encajamos con nada de lo que estaba pasando en ese momento. Siempre nos sentimos como extraños. Sentíamos que éramos desechos sociales, estábamos en nuestro propio pequeño mundo. Así que ‘Social Debris’ era solo la banda original que escribía una canción sobre nosotros, esencialmente. Y salió sonando como si perteneciera a 1971. Esto es la banda original, no puedes cambiar eso, es genial”.