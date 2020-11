José Madero nos cuenta por qué no estuvo en la reunión de PXNDX y detalles sobre su próximo disco

Este 2020 muchos sacaron el delineador y las muñequeras cuando PXNDX, la banda regiomontana, comenzó a ser tendencia al anunciar una sorpresa en su 20 aniversario. Una noticia que emocionó a muchos de sus fanáticos que llevan años esperando a que José Madero y compañía se reúnan para tocar algunas rolas.

Sin embargo y a pesar de los deseos, la realidad es que Pepe Madero está más involucrado que nunca en su proyecto como solista, pues actualmente se encuentra en el estudio mezclado su quinto álbum de estudio, el cual estará compuesto por varios temas que grabó durante hablará de temas como la dismorfia, la ansiedad, el síndrome del impostor y la aceptación de la muerte.

Su nuevo sencillo ‘La Petite Mort’

Aunque la pandemia de coronavirus sorprendió a José Madero, que al igual que otros artistas tuvo que cancelar y posponer planes a desarrollarse este año, el cantautor ha utilizado este tiempo para avanzar en sus proyectos musicales. Uno de ellos fue el sencillo “La Petite Mort”, el cual lanzó este 2020 y mismo que comenzó a grabar a principios de año.

“Esta canción la escribí como en febrero. Llega la pandemia y dentro de la pandemia tengo mucho tiempo libre y tuve que cancelar y posponer la gira. Me metí a grabarla en abril, quedó lista, hice la planeación del lanzamiento”, menciona Pepe Madero detallando que el video del sencillo lo grabó en agosto y lo lanzó meses después.

Ver en YouTube

No forma parte de su próximo disco ni de álbumes anteriores a él

“No es una canción que no entró a Psalmos, sólo hay una que no entró al disco y esa nunca la voy a lanzar. Ésta es totalmente ajena y no es parte de lo que viene, no es parte de lo que fue, es simplemente una canción que vive por ella misma”, nos comentó Pepe Madero sobre “La Petite Mort”.

En cuanto al título de esta canción, Pepe Madero nos detalló que se trata de la historia de una persona que se siente muy vacía emocionalmente y que está desesperada por conectar emocionalmente con alguien más.

“Tiene ese vacío y quiere llenarlo con algo. Algunas personas lo llenan con drogas, alcohol, compras, actividades ilegales, y en este caso fue sexo. Busca llenar ese vacío con un acostón anónimo”, indica sobre el título de la canción que hace alusión a ese periodo de inconsciencia en el que entramos después del orgasmo. En el caso del protagonista de la canción, al final se da cuenta de que no encuentra lo que buscaba.

El vacío que tiene en vez de haberlo llenado se hizo más profundo de lo que era… Entonces vuelve a empezar no de cero, ya empieza de un número negativo. Entonces de eso habla la canción, de cómo ese escape temporal que puede ser el sexo no cura ni la tristeza, ni el vacío, ni la soledad ni nada. Por ahí no se hacen las conexiones humanas.

Hablando del ‘Psalmos’, uno de sus discos más exitosos

Psalmos, lanzado en el 2018, es considerado como muchos como uno de los álbumes más personales y exitosos en la carrera de Pepe Madero como solista. Uno que, muy curiosamente, Pepe escribió en el mismo pueblito de Maine, Estados Unidos, donde 10 años atrás había ido a escribir el ‘Poetics’, de PXNDX. Y también, uno que estuvo a punto de no realizarse.

“Iba a cancelar mi viaje a Maine en el 2018 porque estaba en un lugar muy oscuro en mi vida. Yo decía ‘si me voy a ir dos semanas a estar solo, aislado totalmente, eso no va a terminar bien’. Le tenía miedo a ese viaje”, mencionó Madero, afirmando que el hacer el álbum significó enfrentar sus miedos más profundos.

Y que se escribió en el mismo lugar donde José Madero creó un disco de PXNDX

“Cuando me fui en el 2018, por más que fueran canciones para PXNDX, tenía que llegar yo sólo allá y encontrarme a mí mismo, escribir para que me saliera todo a mí sólo. La lírica fui yo solo sin importar si yo estaba en una banda, si le estaba haciendo canciones a otro artista o para un proyecto solista”, aclaró Pepe Madero con respecto a la diferencia entre escribir canciones como solista o estando en una banda.

“Yo no ataco el componer o irme en este tipo de viajes como ‘ok, esto es para este proyecto’. Me voy allá y me voy a aislar para sacar lo mejor de mí, sea cual sea el proyecto. En este caso fue uno propio y fue una experiencia mucho más dolorosa que la anterior… Y yo creo que gracias a eso salió algo como el Psalmos”, indicó.

Ver en YouTube

Iba a abordar la historia de Peter Pan

El cantante también nos mencionó que la idea original del Psalmos era la historia original de Peter Pan, una que siempre le ha llamado la atención por lo oscura que es. Sin embargo, al final se le cruzó la vida misma y eso lo llevó a cambiar el rumbo de su cuarto disco de estudio.

“Qué bueno que se me cruzó todo esto, porque no creo que le iba a ir tan bien a un disco que habla de Peter Pan, a lo que fue Psalmos, que conectó con demasiada gente de una manera tan fuerte”, afirma Pepe Madero.

Y en cuanto al regreso de PXNDX…

Durante la entrevista, José Madero habló sobre la reunión de PXNDX por su 20 aniversario e indicó que él no sabía nada al respecto. De hecho, la noticia al parecer también lo tomó por sorpresa como a muchos de nosotros.

“Una etapa de nuestras vidas que ya cerramos. Lo que está sucediendo ahorita es totalmente ajeno a mí, no estoy metido, no tengo nada que ver. Incluso tuve hasta que preguntar lo que estaba sucediendo. Si hay mucha confusión, creo que yo estoy igual de confundido”.

Acá pueden ver la entrevista completa que tuvimos con Pepe Madero: