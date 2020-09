¿Se hace o no se hace? Esto es lo que sabemos sobre el ‘regreso’ de PXNDX

Muchos lo negarán en estos momentos, pero aunque se enojen y hagan corajes, PXNDX fue una de las bandas más importantes en nuestro país de los 2000. Que si le copiaban a My Chemical Romance o a Blink-182, eso es otro tema, pero no podemos hacernos de la vista gorda y decir que no fueron importantes para muchas personas, que por años llevan esperando su regreso y en el 2020 han tenido un par de pistas que nada más no se cumplen.

Fue el 28 de febrero de 2016 cuando la banda dio su último concierto en la Arena Ciudad de México. Desde entonces, cada uno de ellos se han dedicado a diferentes proyectos, José Madero se convirtió en solista y hasta el momento ha lanzado cuatro álbumes de estudio, por su parte, Arturo Arredondo, Jorge “Kross” Vázquez y Ricky Treviño armaron una banda llamada Desierto Drive, por lo que un reencuentro podría parecer complicado.

PXNDX dio señales de vida hace algunas semanas

Pero como ya sabemos, en este 2020 cualquier cosa puede pasar y tras años de esperar aunque sea una señal de vida, PXNDX emocionó a sus fans con algo muy peculiar. Resulta que la banda publicó a través de su cuenta de Facebook un mensaje sumamente extraño donde invitaban a sus fans a seguirlos en su cuenta de Instagram, algo que por supuesto hizo que todos ellos comenzaran a pensar que volverían pronto.

Sin embargo, el gusto les duró poco porque esto fue lo único que mencionaron los miembros de la banda. De hecho, los clavados con el grupo mencionaron que una reunión entre Pepe, ‘Kross’, Arturo y Ricky era poco probable porque Madero estaba grabando un nuevo material discográfico que verá la luz en 2021, así que las esperanzas de todos los emos y no tanto se fueron al piso y como siempre, se quedaron esperando un milagro.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Ahora y casi casi como si el airecito de La Rosa de Guadalupe cayera sobres los flecos de sus fans, PXNDX volvió a dar señales de vida pero esta vez sí había un motivo como para que todos ellos se emocionaran. Resulta que la banda cambió la imagen de perfil en sus redes sociales a un simple cuadro negro –muy ad hoc con su música– y no solo eso, sino que publicaron un mensaje misterioso que simplemente decía “Loading”.

A continuación les dejamos las imágenes para que las vean ustedes mismos:

¿De qué se trata todo esto?

Por supuesto que muchos fans se emocionaron con esto y lo tomaron como el inminente regreso de PXNDX tras cuatro años de silencio. Sin embargo, y así como lo hicieron la última vez, parece que quieren decirnos otra cosa y no precisamente su regreso a los escenarios, porque al parecer, todo se trataría de algo muy especial para calmar las ansias de aquellos que darían lo que fuera por cantar en vivo “Cita en el quirófano” una vez más.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Alberto Santos –quien se encargó hace algunas semanas de romper las ilusiones de los fans de la banda y ahora lo hace de nuevo–, en realidad Pepe, Ricky, Arturo y ‘Kross‘ no están promocionando su reencuentro. Según lo que el menciona, lo que se “está cargando” en las redes sociales de la banda regiomontana es un DVD especial para festejar sus 20 años, que podría ser el último show que dieron en 2016.

#Pxndx Las redes sociales del grupo Pxndx anuncian que algo se está cargando…

Se trata de un DVD para celebrar los 20 años de la Banda. (Me dicen que será el último concierto de Arena CD de México) **Pero no habrá Reencuentro** pic.twitter.com/lFnGkeja7v — Alberto Santos (@alberto_santos) September 22, 2020

No se armará ‘la machaca’ pero los fans nos dejaron un montón de reacciones

Al final y fieles a su costumbre, PXNDX dejó a todos vestidos con pantalones entubados y el fleco alborotado porque al parecer, es más fácil que Morrissey y Johnny Marr se reúnan que ellos. Ni modo, lo único que les queda es esperar porque en una de esas ocurra un milagro y los cuatro vuelvan a componer música, lo que sí nos dejaron fueron un par de reacciones que hicieron más ameno la espera de noticias sobre su regreso.

Ya preparandome para el regreso de los #pxndx pic.twitter.com/YY81PQqWO2 — Brian Vqz (@Alexvqz17) September 22, 2020

Todos sabemos que #pxndx solo nos ilusiona a lo pendejo, pero aún así me quedé en shock con su video. pic.twitter.com/YlQyYKLjSD — Vann Vann. (@Vann_18CS) September 22, 2020

“#pxndx”

Porque ya es hora de sacar la ropa emo de nuevo, mis chingones pic.twitter.com/0C9mVR5Pae — ¿Por qué es tendencia? (@porkostendencia) September 22, 2020

Veo a #PXNDX en tendencia por segunda ves en menos de un mes Yo ilusionandome de nuevo pic.twitter.com/D302IiMxPm — Juan_Muñoz616 (@Juanpa_mnozb) September 22, 2020

Mi novia: de seguro estás pensando en la otra.

Yo: será que si habrá regreso de #pxndx pic.twitter.com/qZW51WrbvL — Angel (@Angel51846177) September 22, 2020

Ya va a regresar #pxndx y estos dos cabrones no se pueden terminar de romper la madre. pic.twitter.com/MDyRxv1ps2 — rookie92 (@Diazepamazapan) September 22, 2020

-Pxndx actualiza su foto de perfil. -Yo: pic.twitter.com/JqIUmsd5Bu — Geraldine (@Geraldi70662721) September 22, 2020

Me pregunto si con el regreso de #pxndx volveremos a ver a estos seres que creíamos extintos. 🤔 pic.twitter.com/pM85SmKb6G — Miguel De La Cruz (@cruz_mick) September 22, 2020

Ahorita estoy en modo señora emo con la actualización en las cuentas de PXNDX esperando respuestas. pic.twitter.com/O2KnINC908 — Roja ♡ (@rojoazul__) September 22, 2020