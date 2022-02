Puro rifado: Estos son los nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2022

Dentro de la industria musical, hay un montón de premios que reconocen el enorme trabajado que han hecho un montón de artistas a lo largo de los años. Los Grammy quizá sean el mayor galardón al que un músico puede aspirar, pero también hay otros honores a los que solamente pueden aspirar aquellas figuras que han forjado el sonido de uno de los géneros más famosos de toda la historia, por supuesto que hablamos del Rock & Roll Hall of Fame.

Desde hace ya varios años, esta organización se encarga de premiar y celebrar la vida y obra de aquellos artistas que marcaron el rumbo del rock, así como de sus distintos subgéneros y otros que en ocasiones no tienen qué ver como tal con los guitarrazos pero cuya influencia llegó hasta ese lado. Y por supuesto que en 2022 no podían dejar pasar la oportunidad para ingresar a un montón de músicos sensacionales a este importante salón.

Ya tenemos a los nominados al Rock & Roll Hall of Fame en 2022

En 2021 nos sorprendieron induciendo al Rock & Roll Hall of Fame a grandes nombres como Foo Fighters, Tina Turner, Kraftwerk y hasta Jay- Z (POR ACÁ pueden checar la lista completa). Sin embargo, parece que las cosas este año se pondrán más interesantes ya que anunciaron a los nominados que van en camino a tener un espacio en este legendario sitio y hay un montón de sorpresas que seguramente les volará la cabeza.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando y de acuerdo con Billboard, en esta lista preliminar aparecen nombres como Beck, Eminem, Judas Priest, Eurythmics, Kate Bush, Devo, Rage Against The Machine, Duran Duran, Pat Benatar, MC5, New York Dolls, Fela Kuti, Dolly Parton, Lionel Richie, A Tribe Called Quest, Carly Simon y Dionne Warwick. Básicamente, puro peso pesado de la industria.

Aunque nos encantaría que todos ingresaran al Rock & Roll Hall of Fame, porque tienen las credenciales y la carrera suficiente para formar parte de la clase 2022, la realidad es que de estos 17 artistas solamente reconocerán a unos cuantos del listado. Pero eso sí, a pesar de que los encargados de tomar esta decisión son un grupo de mil músicos, miembros de la industria e historiadores, ustedes los fans pueden votar por sus favoritos.

A diferencia de los últimos dos años donde las ceremonias se hicieron virtuales, este año la premiación será presencial aunque los organizadores todavía no han confirmado el día y el lugar en que se llevará a cabo. Lo que sí nos dejaron muy claro es que conoceremos a los artistas que ingresarán al Salón de la Fama del Rock en mayo pero mientras tanto, ¿quiénes creen que se merecen recibir este enorme honor?