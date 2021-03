Estudio revela que falta representación para las mujeres en la música popular

Desde hace mucho tiempo, la presencia de las mujeres en la industria musical se siente más fuerte que nunca. Sin embargo, a pesar de que cada vez es más común verlas en espacios importantes como festivales y escenarios de todo el mundo, la realidad es que muchas de ellas han luchado por años y contra un montón de cosas para alcanzar el lugar que se merecen, pues lo único que quieren es una situación equitativa para ellas.

Siendo muy honestos, aún falta mucho trabajo por hacer para que todas esas chicas tengan la representación que se merece y así suenen en la radio y los medios más relevantes. Y aunque a muchas artistas famosas y no tanto las han reconocido en las ceremonia de premios, eso no es suficiente como para visibilizar su papel dentro de la historia de este arte, y este punto quedó demostrado de manera científica.

También puedes leer: QUIZ: ¿CUÁNTOS LOGROS DE MUJERES DENTRO DE LA INDUSTRIA MUSICAL CONOCES?

Resulta que en pleno 8 de marzo y ante varias manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, apareció un estudio que nos dejó con el ojo cuadrado. De acuerdo con Pitchfork, la Universidad del Sur de California y un equipo conformado por las doctoras Stacy L. Smith, Katherine Pieper, Hannah Clark, Ariana Case y Marc Choueiti publicaron los resultados de una investigación que reveló la cruda realidad de las mujeres en la música popular.

Este informe tenía como objetivo “evaluar el género y la raza/etnia de los artistas, compositores y productores en las 800 canciones más importantes de 2012 a 2019”, tomadas de las listas más importantes de Billboard. Para que se den una idea de lo que estamos hablando y de los resultados, los investigadores descubrieron que menos del 23% de las artistas y menos del 2% de los productores en la industria eran mujeres.

También puedes leer: 10 MUJERES DETRÁS DE LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA Y EL ENTRETENIMIENTO QUE DEBES CONOCER

El estudio también examinó las desigualdades en los Grammy. En específico se centraron en las categorías más importantes de la ceremonia: Disco del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Mejor Artista Revelación y Productor del Año, y aunque el número de mujeres nominadas tiende a aumentar, el pico de nueve años en 2021 representó solo el 28.1% del total de los nominados, pero en 2017 solamente consideraron a 6.4% de chicas.

Por otra parte, la investigación descubrió que las artistas femeninas están más presentes en el pop (32%), mientras que solo el 12.3% de las canciones de hip-hop/rap son interpretadas por chicas. Hablando de las artistas afrodescendientes, se dieron cuenta de que representaron un 45.4% de los intérpretes en las 800 rolas incluidas en la muestra, pero el informe también descubrió que las mujeres de color eran casi “invisibles” como productoras, con solo ocho de los 1,093 créditos de producción.

Our new study on Inclusion in the Recording Studio is out today—and on #IWD2021 the results show that for women in music there is little to celebrate. As artists, songwriters, and producers women are outnumbered on the Billboard Hot 100 Year-End Charts & have been for 9 years. 1/ pic.twitter.com/SSXzqZANn9

— Annenberg Inclusion Initiative (@Inclusionists) March 8, 2021