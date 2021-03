¡Evanescence comparte “Better Without You”, un poderoso adelanto de su nuevo álbum!

Como hemos dicho anteriormente, en este 2021 estamos viendo el regreso de grandes bandas que vienen dispuestas a inundar una vez más nuestras listas de reproducción. Una de ellas es Evanescence, quienes a finales de este mes de marzo volverán a enloquecer a su fans con nuevo material.

La banda encabezada por Amy Lee tiene bien puesto el ojo en su disco, The Bitter Truth, con el que regresarán a las andadas tras su último lanzamiento discográfico hecho en 2017. Para elevar la emoción de cara a la llegada de esta placa de estudio, el grupo acaba de compartir el sencillo “Better Without You”.

El regreso de Evanescence

Lo sabemos: la pandemia puso a varios artistas en jaque durante todo el 2020, sobre todo con aquello de las cancelaciones de conciertos y festivales. Sin embargo, ante las complicaciones, artistas y grupos como Evanescence aprovecharon el rato para darle forma nuevas producciones.

Amy Lee y compañía arrancaron la grabación del disco por ahí de enero del año pasado y a lo largo de los meses, fueron soltando algunos sencillos así como el nombre del material, mismo para el que la agrupación recurrió al talento del productor Nick Raskulinecz -con quien trabajaron previamente en el álbum homónimo de 2011-.

Y así, vinieron los temas “Wasted On You”, “The Game Is Over”, “Use My Voice” y “Yeah Right” que nos mostraban todo el potencial que esta entrega tendrá. Ahora, a unas semanitas de que llegue The Bitter Truth, Evanescence comparte un sencillo más.

Una rolita más para aumentar la emoción

Será el próximo 26 de marzo cuando Evanescence lance el que será su quinto álbum de estudio, así que para echarle emoción al momento, ellos acaban de lanzar un track. La nueva entrega promocional se titula “Better Without You”, la cual tiene mensaje bastante potente.

En un comunicado recogido por Consequence Of Sound, se especifica que la lírica escrita por Amy Lee es un mensaje de “jódete a las fuerzas que algunas vez la han intentado detener. Esta es una declaración de independencia sin culpas”, se lee en el anuncio. Así que no te contamos más. A continuación te dejamos la nueva rola de la agrupación.