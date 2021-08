Facebook elimina las cuentas que atacaron a Lizzo con comentarios ofensivos

Las redes sociales son un mundo bastante essstraño. Por un lado, todas estas plataformas nos sirven para conocer gente y conectar con millones de personas en todo el mundo; sin embargo, se sabe que lamentablemente hay quienes nomás la usan para fomentar el odio con un montón de comentarios desafortunados. Y de eso último precisamente queremos hablar porque en los últimos días, Lizzo se ha visto involucrada en un caso similar.

El pasado 13 de agosto y luego de casi dos años del lanzamiento de su más reciente material discográfico, Cuz I Love You, la cantante y rapera estadounidense volvió para estrenar un sencillo llamado “Rumors”, donde también colabora Cardi B. Hasta ahí todo bien, las cosas iban de maravilla porque sus fans esperaban esta rola con muchas ansias, pero la broca vino cuando de la noche a la mañana, comenzaron a lloverle comentarios bastante densos.

A Lizzo se le vino una ola de comentarios ofensivos

Para no hacerles el cuento más largo, le llegaron miles de comentarios de naturaleza racista y en los que se burlaban de su peso, algo de lo cual siempre se ha sentido orgullosa y lo ha comentado en distintas entrevistas. Pero la situación llegó a tal grado que la propia Lizzo rompió en llanto el pasado domingo 15 de agosto cuando a través de un Instagram Live (ACÁ lo pueden checar) le dijo a sus fans: “A veces siento que el mundo simplemente no me quiere”.

Por si esto no fuera suficiente, la propia cantante también publicó un video en TikTok criticando a aquellos que usar el término “mammy” para describirla, que en el pasado se usaba para describir a una mujer afrodescendiente cuyo trabajo era cuidar a los niños blancos y que ahora se considera racista. “Realmente creo que la gente está enojada por ver a una mujer negra y gorda que hace música pop y es feliz”, declaró la artista.

Facebook anda eliminando a las cuentas que la están atacando

A raíz de toda esta ola de comentarios ofensivos, varias celebridades salieron para expresar su apoyo a Lizzo, incluyendo a la misma Cardi B, quien de acuerdo con Stereogum escribió que “el body shaming y llamarla ‘mamy” es mezquino y racista”. Sin embargo, las cosas subieron a un nivel que según TMZ, la red social de Mark Zuckerberg se está sumando a la causa borrando los comentarios de las cuentas de Facebook e Instagram.

La misma fuente menciona que la red social consideró que todas las personas que atacaron y ofendieron a la cantante, violan las políticas de las plataformas contra el discurso de odio, el acoso y la intimidación. Este proceso ha provocado la eliminación de las cuentas de algunos usuarios por infracción persistente. Un representante de Facebook dice que siguen vigilando la situación y que eliminarán más cuentas si es necesario.

Así que como verán, parece que las cuentas de los trolls y las personas que están atacando a Lizzo en Facebook e Instagram con comentarios racistas y gordofóbicos, tienen los días contados. De cualquier manera y sobre todo en 2021, ningún artista –ya sea pequeño o de renombre– o cualquier persona en general tendría que estar lidiando con palabras tan ofensivas, ¿no creen? Ojalá esto sirva para cambiar la forma en que nos referimos a los demás.