Aunque aún no está claro si pasará por México, estamos seguros que hay un antes y después de The Eras Tour, una gira que vino a mover muchas cosas dentro de la industria musical. Sin embargo, anda pasando algo muy curioso con este tour, pues los fans de Taylor Swift están sufriendo de amnesia luego de verla en vivo.

Sabemos que los swifties son muy apasionados y entregados, tanto así que han hecho de todo para lanzarse a alguna de las fechas del tour, desde desembolsar la lana que no tienen hasta pedir chamba como seguridad para entrar gratis al show. Pero aunque ustedes no lo crean, muchos no recuerdan haber estado en los conciertos de Taylor Swift

Taylor Swift tocando en el Gillette Stadium durante ‘The Eras Tour’/Foto: Getty Images

Aunque no lo crean, los fans de Taylor Swift están sufriendo amnesia luego de verla en vivo

Y es que de acuerdo con Consequence of Sound, varios fans de Taylor Swift afirman que han experimentado amnesia después de ver a la estrella pop en concierto en sus respectivas ciudades… no es broma. Hay quienes de plano dicen que ni se acuerdan de lo que vivieron durante el concierto al que asistieron.

Por supuesto que este fenómeno ha llamado muchísimo la atención, pues de entrada, ir a un concierto de The Eras Tour no es nada barato. Pero lo que más preocupa es que justamente, los swifties que llevaban años esperando a que Taylor Swift anunciara una gira de este tamaño y que hicieron todo para estar ahí, no tengan en mente nada del show.

Varios fans de Taylor Swift mencionan que están sufriendo amnesia post-concierto/Foto: Captura de pantalla

Parece que es normal “no recordar” algunas cosas del concierto que tanto esperaste

Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, tener amnesia post-concierto no es exclusivo de los fans de Taylor Swift. De hecho, la Dra. Michelle Phillips, profesora titular de psicología musical en el Royal Northern College of Music en Manchester, dice que esta situación es completamente normal, o algo más o menos así…

En entrevista para la BBC, Phillips declaró que si estás tan emocionado y metido en un ambiente altamente estimulante, como por ejemplo, un espectacular concierto de 40 canciones con un show increíble como el de Taylor Swift, es bastante fácil para tu cerebro omitir momentos clave de tu memoria.

Taylor Swift durante una de las fechas de su ‘The Eras Tour’/Foto: Getty Images

“No es que los fanáticos olviden que alguna vez asistieron al concierto. De hecho, es probable que sea una de las cosas a las que recuerden asistir por el resto de sus vidas. Es simplemente que codifican algunos aspectos del evento en la memoria y otros no”, concluyó la Dra. Michelle Phillips sobre la amnesia post-concierto.

¿Cómo ven lo que está pasando con los fans de Taylor Swift? Solo esperamos que si se llegan a confirmar algunas fechas en nuestro país, los swifties mexicanos recuerden muy bien que la vieron en vivo y a todo color.