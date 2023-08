Lo que necesitas saber: Florence + The Machine tiene grandes planes para este 2023. Aunque la cantante británica nos sorprendió armando una playlist con las que considera sus mejores rolas hasta ahora.

Llega el punto en la carrera de toda gran banda y artista en el que sacan un disco con sus grandes éxitos. Y seguro debe ser una tarea muy complicada elegir esas rolas que se consideran las más rifadas de toda su trayectoria. Sin embargo, parece que a Florence + The Machine no le costó nada hacer este ejercicio, pues acaba de lanzar una playlist con lo mejor de su discografía.

Como recordarán, en 2022, Florence Welch y compañía lanzaron su esperado quinto material discográfico, titulado Dance Fever. Y aunque todavía sigue promocionando este álbum, con varias fechas programadas a lo largo de este año por gran parte de Europa, la cantante británica se tomó el tiempo de escoger las canciones que representan a la perfección su carrera hasta el momento.

Florence + The Machine anda de gira, pero se dio el tiempo de seleccionar lo mejor de su catálogo/Foto: Lillie Eiger

Florence + The Machine juntó sus mejores rolas en una sola playlist

Resulta que este 10 de agosto, Florence + The Machine lanzó a través de plataformas digitales Under Heaven Over Hell. Se trata de una playlist que recopila 39 rolas que la mismísima Florence Welch curó y seleccionó, la cual reúne lo que la propia artista considera las mejores canciones de toda su trayectoria.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en esta playlist podemos encontrar rolones de los inicios de la carrera de Florence que consideramos clásicos, como “Dog Days Are Over”, “Shake It Out” o “Cosmic Love”. Pero también incluyó canciones de su más reciente álbum de estudio, entre ellas “Free”, “Mermaids” y “Heaven Is Here”.

Esta es la portada de ‘Under Heaven Over Hell’, la playlist con los grandes éxitos de Florence + The Machine/Foto: Polydor Records

Como ya lo mencionábamos antes, Florence + The Machine se la pasará los próximos meses tocando por Europa, pues tienen programadas fechas en países como Hungría, Rumania, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Francia y por supuesto, el Reino Unido. Aunque después de casi cuatro años de su más reciente presentación en México, ya es justo y necesario que regrese, ¿no lo creen?

Por ahora, tendremos que conformarnos con escuchar Under Heaven Over Hell como si no hubiera un mañana, pero no perdemos la esperanza de que muy pronto anuncie una fecha en nuestro país (ponemos chonguitos). Pero mientras eso pasa, échenle oído por acá a la playlist con las rolas que Florence Welch considera son las mejores de su carrera hasta la fecha.

