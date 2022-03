¡Te llevamos al concierto de los Foo Fighters en el Foro Sol!

Si algo nos tiene contentos es que a pesar de todo lo que hemos pasado, los conciertos y festivales regresaron a nuestras vidas como los conocíamos. Desde hace ya un buen rato, varias bandas y artistas que nos encantan anunciaron su esperado regreso a México con fechas en la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, andamos emocionados porque después de mucha espera, los Foo Fighters volverán a la capital chilanga para ponernos a rockear con todo y nuevas rolas bajo el brazo.

Como recordarán el año pasado, Dave Grohl y compañía estrenaron su décimo material discográfico, Medicine at Midnight. Además de lanzar este álbum tan esperado, la agrupación armó una gira para presentarlo en el que incluyeron un show como headliners en Tecate Pa’l Norte y otro más en el Foro Sol. Pero debido a ciertos factores –como la Fórmula 1 y el Gran Premio de México–, su concierto en la Ciudad de México se pospuso para 2022 y solamente tocaron en la tierra de la carnita asada.

Los Foo Fighters regresan a la CDMX con disco nuevo e invitados especiales

Sin embargo, la espera valdrá la pena, porque desde aquella épica presentación de los Foo Fighters en el Corona Capital de 2017, no tenemos a esta bandota en la CDMX. Y es que tienen qué prepararse muy bien, porque además de verlos a ellos aventándose un setlist de más o menos 20 rolas –entre clásicos y lo más nuevo de su discografía–, vienen acompañados con un par de invitados muy especiales: The Warning y Kills Birds, quienes pondrán al público en ambiente.

Así que como verán, todo está listo para que vivamos una noche emotiva con Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee, quienes después de casi cuatro años, regresan para regalarnos un concierto en el que no faltarán los hits, pero también tendremos chance de escuchar las rolas de su más reciente material discográfico. Y sin duda, si tú eres fan from hell de la agrupación, no te puedes perder este conciertazo, que pinta para ser de los mejores del año.

¿Se quieren lanzar a este conciertazo?

Sabemos que en Sopitas.com tenemos a un montón de fans de los Foo Fighters con ganas de lanzarse a su concierto en la CDMX. Es por eso que como no nos gusta verlos tristes, por acá nos pondremos guapos regalándoles boletos para que rockeen junto a Dave Grohl y compañía este 15 de marzo en el Foro Sol. Lo único que tienen qué hacer es entrarle a una dinámica muy sencilla para participar y llevarse esas entradas. ¿Están listos? Ahí les va

1.– Sigue todas las redes sociales de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram). Paso indispensable.

2.– Suscríbete a nuestro Newsletter (POR ACÁ se los dejamos).

3.– Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #FooFightersXSopitas y di que participas en la dinámica. Recuerda que no deberás tener tu cuenta privada para que podamos ver el tuit.

4.– Responde correctamente las siguientes preguntas:

¿Quién fue el presentador en Saturday Night Live cuando los Foo Fighters tocaron en el programa en 2021?

¿Cuál fue la primera canción de Medicine at Midnight que la banda grabó?

¿Qué rola del nuevo disco considera Dave Grohl que suena a ABBA?

Menciona las tres canciones de los Foo Fighters que Kills Birds agregó a la playlist que se armaron para Sopitas.com

OJO: Si quieren encontrar más rápido las respuestas, pueden encontrar varias pistas en nuestra entrevista con Dave Grohl y POR ACÁ.

En ESTE link déjanos la liga de tu tuit, pero también las respuestas a las preguntas del paso 4. Por último pero muy importante, pon tu nombre, correo electrónico, teléfono celular y todo lo que se te pide para que podamos contactarte.

¡Eso es todo lo que debes hacer para llevarte boletos para ver a los Foo Fighters en el Foro Sol! No nos queda más que desearles buena suerte.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de los boletos.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– La dinámica comienza este 14 de marzo de 2022 y termina el mismo día por la tarde

– Los ganadores serán notificados el 14 de marzo por la tarde.

– Los ganadores deben pasar a recoger sus boletos y el kit en una dirección en la Ciudad de México que les especificaremos. No hacemos envíos y los ganadores tendrán que recogerlos el día y la hora indicados por correo electrónico.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.