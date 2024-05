Lo que necesitas saber: Luego de siete años en silencio, Foster the People regresará con un nuevo disco llamado 'Paradise State of Mind'. Acá van los detalles.

Si algo tenemos claro es que en lo que va del 2024, han salido un montón de discos impresionantes que han musicalizado nuestro año. Sin embargo, en los próximos meses también se vienen otros lanzamientos que nos tienen muy emocionados y que jamás vimos venir. Uno de ellos de plano es el nuevo disco de Foster the People.

Como recordarán, fue en 2017 cuando la agrupación estadounidense lanzó su más reciente material discográfico, Sacred Hearts Club. Desde entonces, Mark Foster y compañía sacaron un EP llamado In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing, reeditaron Torches por su décimo aniversario y también se la pasaron tocando en algunas partes del mundo (incluidos algunos shows en México).

Imagen ilustrativa de Foster the People/Foto: Getty Images

Foster the People regresará con nuevo disco: ‘Paradise State of Mind’

A pesar de que estuvieron activos, no se veía que Foster the People tuviera intenciones de sacar música inédita, y mucho menos cuando desaparecieron por un buen rato. Sin embargo, después de siete largos años de espera, la banda dio señales de vida en redes sociales para anunciar que volverán con un nuevo disco.

Resulta que el grupo confirmó con bombo y platillo que este 2024 regresarán con su cuarto material discográfico, el cual llevará por título Paradise State of Mind y contará con 11 canciones recién salidas del horno. Al respecto, y de acuerdo con Consequence of Sound, Mark Foster declaró en un comunicado que este álbum surgió de la idea de combinar varios géneros y sonidos retro.

“El disco comenzó como un estudio de caso del cruce de finales de los setenta entre disco, funk, gospel, jazz y todos esos sonidos. Fue un momento tan hermoso en el que estos diferentes estilos de música se cruzaban entre sí: artistas como Nile Rogers y Chic, Tom Tom Club y Giorgio Moroder”.

Esta es la portada de ‘Paradise State of Mind’, el nuevo disco de Foster the People/Foto: Atlantic Records

También estrenaron “Lost In Space”, el primer sencillo del disco

Y para emocionarnos aún más, estrenaron el primer sencillo de este álbum y la verdad es todo lo que nos imaginábamos. El nombre de esta rola del nuevo disco de Foster the People es “Lost In Space” y definitivamente suena increíble. Para que se den una idea de lo que decimos, esta canción tiene elementos de psicodelia, la era espacial, himnos de los 80 y cuerdas disco intensas.

Pero eso no es todo, ya que a la energía de la melodía se le suma una letra un tanto cursi con frases como “te seguiré a cualquier parte”, que canta la banda en un coro eufórico y pegajoso que seguro se les quedará en la mente. Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron el videoclip de esta rola, que contó con la dirección de Rupert Höller, que muestra a la banda en una situación bastante essstraña acompañados de bailarines y una coreografía frenética.

Por último pero no menos importante, deben saber que Paradise State of Mind, el nuevo disco de Foster the People estará disponible el próximo 16 de agosto (y si ustedes son fans, por acá pueden preordenar las versiones físicas del álbum). Y de plano, es uno de los lanzamientos del año que más nos emociona. ¿Están listos para el regreso de esta bandota?

