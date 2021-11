Lo prometido es deuda y finalmente, después de tres años de ausencia y hasta con una pandemia de por medio, Foster The People hizo su regreso triunfal a México. Como era de esperarse, todo el ambiente llegó a otro nivel cuando Mark Foster y compañía se mostraron ante todo el público que se juntó en tierras regias para caerle al festival Tecate Pa’l Norte en su edición de 2021.

Así, con el montón de ganas contenidas luego de tantos meses en el encierro, todos nos unimos en un coro bien intenso cuando desde la tarima del escenario Tecate Light se escucharon los primeros acordes de “Don’t Stop (Color on the Walls)”. Todas y todos se juntaron para cantar junto al buen Mark en lo que fue un reencuentro musical que queríamos desde hace rato con una de nuestras bandas favoritas.

Foster The People y el amor mutuo con los mexicanos

Luego llegó el turno de “Call It What You Want”, que puso la emoción a tope para la banda y los que andábamos disfrutando el momento entre vasos de chela en el aire y raza que sólo quería tirar pura buena onda. Nomás para que se den una idea del cariño mutuo entre el grupo y el público mexa, Mark Foster dijo estar bien emocionado por visitar en Monterrey luego de mucho tiempo.

Y si el momento no podía ser más especial para los fans de Foster The People en México, Mark mencionó que este es el primer show que dan tras la pandemia. Eso provocó que la gente enloqueciera y comenzara a corear un hermoso “Mark, hermano, ya eres mexicano” que nos daba una señal de que el show de la banda californiana sería único, pues todo esto ocurrió cuando apenas llevaban dos canciones interpretadas.

La noche encabezada por Mark Foster, quien en esta ocasión llegó a México siendo el único miembro original de Foster The People, se puso mucho mejor cuando “Houdini” apareció para poner a todos a bailar. La buena vibra se sentía y el vocalista de la banda lo apreciaba, pues agradeció en español los aplausos que el público del Parque Fundidora le brindó durante el primer día de festival.

Con “The Things We Do”, track de su EP In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing (2020) y “Helena Beat”, de su disco debut Torches (2011), la gente se mantenía en sintonía perfecta con Mark y compañía, aportando a que la atmósfera fuera perfecta para que comenzara la parte más romántica de la noche. Una que ni siquiera las chelas voladoras pudieron romper, pues Foster The People fue magia pura.

Un cierre de ensueño

“Lamb’s Wool” le puso el toque psicodélico a la fiesta que armó Mark Foster, pero si de plano hubo una rola que hizo que todos se abrazaran con fuerza, esa fue “Coming Of Age” que sonó con los clásicos coros de “uuuuuuh” que contiene la canción lanzada en el ya lejano 2014 y la cual dio paso a la nostalgia para muchos de nosotros, pues Foster The People nos invitó a celebrar los 10 años del Torches con “Miss You”.

El cierre tenía que ser espectacular y el final del reencuentro entre Foster The People y el público en México, memorable. Y sí, le atinaron…la banda no dudó en cerrar un setlist de maravilla con la canción que terminó por encumbrarlos como una de las agrupaciones más icónicas de los últimos años: “Pumped Up Kicks”.

La canción ya tiene sus añitos encima, pero se siente tan fresca como la primera vez que la escuchamos. Ese clásico silbido se mantiene presente, emotivo y genial, justo como lo fue la presentación de Foster The People en Tecate Pa’l Norte 2021.