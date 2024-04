La historia de "Frijolero" de Molotov y cómo se ha convertido en un himno contra la 'gentrificación' en México

Lo que necesitas saber: Un video de TikTok muestra cómo una pareja usó la canción "Frijolero", de Molotov, para protestar por la 'gentrificación' en México. ¿Cuál es el origen de esta rola? Acá les contamos.

La llegada de extranjeros que se quedan a vivir en México representa cada vez más una molestia para los mexicanos, quienes a diario ven cómo los espacios y actividades comunes se reducen para darle paso a esas personas que se quedan–en la mayoría de las veces– porque acá las cosas les salen más baratas.

Si se la viven en redes sociales seguramente han visto casos de mexicanos defendiendo su estilo de vida y su derecho a estar en espacios públicos. No hace mucho incluso les contamos del chef al que querían cerrarle su negocio de años porque a los vecinos ‘gringos’ no les gustaba la música en vivo.

El restaurante bar ‘Gaby’s’ es el nuevo blanco de los extranjeros en Puerto Vallarta. Foto: Restaurante Gaby’s (Facebook)

Una pulquería de CDMX quitó a mexicanos de una mesa para dársela a clientes ‘gringos’

Si bien algunos defienden a los llamados ‘gentrificadores’, la mayoría no simpatiza con estas personas, pues llegan a México queriendo cambiar la forma de vida, cultura y hasta costumbres de hace décadas con las que muchos hemos crecido.

Y claro que muchos no se quedan callados ante la presencia de los extranjeros en México. A muchos, por ejemplo, simplemente les piden de manera amable que respeten la cultura mexicana. Y otros –como estos héroes sin capa– deciden usar canciones como “Frijolero”, de Molotov, para dar un mensaje más claro.

Imagen del video de “Frijolero”, de Molotov. Foto: YouTube

Lo decimos por un video que nos topamos por TikTok y donde una pareja denunció cómo el personal de una pulquería ubicada en la Colonia Tabacalera, de la CDMX, decidió levantar de la mesa a unas personas para sentar a varios clientes ‘gringos’.

En la grabación compartida por la usuaria @Olivioletta, ella cuenta que al ver la injusticia su novio decidió poner en la rocola la canción de Molotov. Una con la que los extranjeros comenzaron a bailar hasta que llegó la parte donde la banda mexicana canta en inglés.

Una pulquería quitó a comensales de una mesa para dársela a un grupo de ‘gringos’. foto: TikTok

Una pareja vio la injusticia y puso “Frijolero” de Molotov a manera de protesta

Como saben, “Frijolero” dice lo siguiente: Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner, stay on your side of that goddamn river, don’t call me gringo, you beaner (No me llames gringo, maldito frijolero, quédate en tu lado de ese maldito río, no me llames gringo, frijolero).

La rola de Molotov, perteneciente al disco ‘Dance and dense denso’ (2003) retrata el racismo y xenofobia que sufren los mexicanos por parte de los estadounidenses. Y pues el grupo de ‘gringos’ en la pulquería rápido captaron la indirecta.

Una pareja vio la injusticia y puso “Frijolero”, de Molotov, a todo volumen.

De acuerdo con la usuaria, los extranjeros terminaron yéndose del lugar luego de que sonara este temazo. Y claro, ahora quienes se enfrentan a los comentarios negativos y críticas son los de la pulquería, a quienes señalan de traidores por darle preferencia a los ‘gringos’.

Acá les dejamos el video por si no se lo toparon en su FYP de TikTok:

@olivioletta Contexto: Un mesero levantó a unas personas de su mesa y no dejó sentar ahí a otras personas que iban llegando para que los Gringos usaran esa mesa. Mi esposo se molestó y puso Frijolero en la rocola. #mexico #pulqueria #turismo #gentrificacion ♬ sonido original – Oliviolette

La canción de Molotov retrata el sentimiento de los migrantes mexicanos que van en busca del ‘sueño americano’

En alguna ocasión les platicamos que la canción “Frijolero” está relacionada al término “Beaner” que algunas personas usan en Estados Unidos para referirse a los mexicanos (obvio de manera despectiva).

La letra de la canción de Molotov contiene fragmentos en inglés y en español para relatar el sentimiento de los migrantes mexicanos que se van al país vecino en busca de una mejor vida, así como los insultos que reciben de las personas en Estados Unidos.

“Frijolero” refleja todas las adversidades que viven los migrantes mexicanos en busca del ‘sueño americano’. Foto: YouTube.

Además de la xenofobia que sufren los mexicanos en Estados Unidos

Aunque se trata de una situación con la que se identifican miles de mexicanos que migran a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades, la canción también nació por una experiencia desagradable que vivió el baterista de la banda, Randy Ebright.

Resulta que cuando viajaba con su entonces esposa (de nacionalidad mexicana), el músico (nacido en Estados Unidos) tuvo varios altercados con los agentes de migración. En una ocasión los oficiales incluso intentaron abrirle el pañal a su hija para comprobar si traía algún tipo de sustancia ilegal.

Randy Ebright, baterista de Molotov, vivió en carne propia la xenofobia de la policía fronteriza. Foto: Getty Images

Randy Ebright, baterista de Molotov, vivió eso en carne propia

“Me ‘basculean’ en la aduana sólo porque ven que mi hija tiene un apellido materno latino. Mi esposa tiene que ir en una fila diferente a la mía y me interrogan siempre”, dijo el músico en una conferencia de prensa donde indicó que la canción tampoco es una tiradera a los ‘gringos’.

“No es una canción tratando de estereotipar a los ‘gringos’ como que todos sean racistas”, aseguró el músico en ese entonces sobre la canción de Molotov que se convirtió en un himno para los mexicanos en busca del llamado ‘sueño americano’.

La canción “Frijolero” fue un éxito gracias a Molotov y Gustavo Santaolalla

“Frijolero” se convirtió en el primer sencillo del ‘Dance and dense denso’ gracias al gran Gustavo Santaolalla, quien fue el productor de dicho álbum y quien desde el primer momento predijo que, gracias a la temática, la rola sería todo un éxitazo.

Santaolalla no se equivocó: Además de la discriminación y la xenofobia, “Frijolero” es una canción cuyo video también visibiliza temas como el narcotráfico, la invasión de Irak en 2003, la deuda externa o la guerra de Independencia de Texas, donde México perdió una parte considerable de territorio que hoy pertenece a Estados Unidos.

Foto: YouTube

Pero también, gracias a su contenido lírico y los temas que aborda

A pesar de que “Frijolero” está hecha por los sentimientos de los migrantes mexicanos, en la actualidad parece que se convertirá (si es que no lo ha hecho ya) en un himno de protesta contra la gentrificación de personas que no quieren a los compatriotas en territorio estadounidense, pero tampoco en el mexicano.

Lo más sorprendente de todo es que esa canción la hizo Molotov hace 21 años y sigue tan vigente como en ese entonces. De hecho algunos youtubers estadounidenses de pronto la encuentran y reaccionan a “Frijolero”, una rola de protesta que no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

Te puede interesar