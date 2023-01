Gabrielle Aplin lanzó en enero del 2020 Dear Happy, su tercer material de larga duración. Y al igual que muchos artistas que andaban iniciando una nueva etapa en sus carreras, ella debió frenar intempestivamente sus actividades por la pandemia.

Ya en 2021 y 2022, los shows medianamente regresaron. Pero más allá de eso, la espinita creativa volvió a despertar en el confinamiento, acompañada además por un entorno distinto.

Mudándose a la región de Somerset y rodeada por la vida silvestre, la británica se encontró con que tenía todo para arrancar un proceso creativo en blanco, sin una planificación calendarizada y agobiante. Se sintió más libre; con ganas de componer como cuando inició su carrera hace más de 10 años. Digamos que volvió a esa etapa en la que el artista se super emociona por empezar a componer sus primeros temas.

Ilustrativa de la artista. Foto: Getty Images

“Volví a escribir por diversión. Me expresaba de manera pura, sin ningún encargo. Nadie me decía lo que tenía que hacer, de hecho no tenía que hacer nada“, decía Gabrielle Aplin en un comunicado de hace varios meses atrás con el que anunciaba su cuarto disco Phosphorescent… Y todo eso que les contamos, se nota en este álbum que por fin llega este viernes 6 de enero.

Pero no se dejen engañar por el hecho de que este material nació en la cuarentena. No es un desahogo de frustraciones y sentimientos negativos guardados; es una placa que discográfica te hace sentir el lado más optimista hasta en la canción más melancólica, todo a través de sus tracks poperos con tintes que van del folk y el soul hasta la electrónica.

Portada del disco ‘Phosphorescent’ de Gabrielle Aplin. Foto: Never Fade Records.

‘Phosphorescent’ de Gabrielle Aplin

La influencia de la vida silvestre en el disco Phosphorescent se siente sobre todo en el tema de apertura, “Skylight”. Gabrielle Aplin explora su voz más R&B en este tema, acompañada por una relajada instrumental atmosférica que convierte al trip-hop en una melosa melodía pop genial. Lindo detalle el del sonido de las aves al fondo.

Cuando empezaba a tener reconocimiento, la compositora dejaba ver que Coldplay es una influencia innegable para ella (su cover de “Fix You” de hace varios años es una joya). Y acá en su nuevo disco, volvemos a sentir ese cariño por la banda de pop rock más grande de Inglaterra en la actualidad, sobre todo en el tema “Never Be The Same”, que aquellos que disfrutan de “A Sky Full Of Stars” disfrutarán bastante.

Esta última canción tiene toda la pinta de ser un hit que sonaría durísimo en la radio.

Por supuesto, en este ejercicio de reencontrarse con la versión de sí misma en sus inicios, Gabrielle Aplin nos avienta una hermosa y melancólica balada llamada “Good Enough” con toda la vibra folk-pop a la orden. Esta rola está hecha para dedicar; para cantarle a ese ser querido que nos inspira a ser mejores.

Y del folk, nos pasamos al pegajoso soul de la rola “Anyway”, una de las mejores del álbum sin duda. Coro pegajoso con esencia empoderadora sobre mirar atrás y utilizar la perspectiva para superar un episodio del pasado y pensar en que “hay que dejar entrar la luz antes de que se desvanezca”. Temazo.

Seguidito de esa canción, se viene otra pieza más cercana al R&B (con una pieza de bajo sensacional) llamada “Wish I Didn’t Press Send”, donde Gabrielle hace gala de su voz hipnótica. Imperdible esta canción.

La sensibilidad, la honestidad y vulnerabilidad como recurso importante

Pocos discos son tan honestos a un nivel tan sensible. Y si algo tiene Phosphorescent, es que nos demuestra que ser vulnerable en el terreno de las emociones, no es malo. “Take It Easy” es una relajada y divertida rola en la que Gabrielle Aplin canta pidiendo a una persona que sea considerada a la hora del rompimiento; que se te vas a ir, está bien… solo no lo hagas tan complicado.

Luego llega “Don’t Know What I Want”, tema acústico con pura guitarra y voz que queda perfecta para aquellos que se sienten confundidos sobre si vale la pena seguir en esa relación de ir y venir.

Y para ponernos melancólicamente melosos, tenemos “Call Me”. Este tema es bastante especial instrumentalmente, pues es un ‘piano rock’ con algunos arreglos de guitarra que trae toda la pinta de himno para tocar en un estadio.

Rolita cool que habla sobre no dejar resentimientos con un ser querido y de dejar la puerta abierta para esa persona a pesar del tiempo. También se vale extrañar a la gente, nos enseña Gabrielle.

Gabrielle Aplin y su interesante exploración del pop

El disco cierra con las rolas “Half In Half Out” de corte indie-folk, seguida de una tranquila pieza a puro piano y voz con el título “Mariana Trench”. Todo concluye con “Don’t Say” que es una combinación con pequeños toques de synthpop, pero más cercano a la electrónica EDM que te lo firma cualquier DJ del mainstream. La canción no es mala, pero no parece un cierre al nivel de lo que deja el material.

Phosphorescent de Gabrielle Aplin es un disco de pop que explora un montón de estilos. Y lo mejor es que no se siente pesado al abarcar tantas texturas. La producción es muy buena y la voz de la británica, como dijimos antes, es hipnótica. Líricamente, muy honesto y con un grado de sensibilidad que hará que la gente conecte de inmediato.

Tal vez lo único no tan cool es la parte final del material, un poquito más floja que la mayoría del álbum. Pero fuera de eso, es un disco bastante disfrutable y una buena entrega para iniciar este 2023.