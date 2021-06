Gaspard Augé nos entrega una poderosa ópera electrónica con su nueva canción “Vox”

Ya merito llega el verano y vendrá cargado con un montón de música de la mano de Gaspard Augé. El productor francés, conocido por su trabajo en Justice, aprovechará este 2021 para entrarle de lleno a su carrera en solitario con un nuevo álbum.

Se trata de Escapades, material que verá la luz a finales de este mes de junio y del que ha venido mostrando algunas rolitas. El adelanto más reciente se llama “Vox”, track que fue liberado este miércoles y que nos da una idea de la frenética producción que podremos escuchar en unas semanas más.

Gaspard Augé le entra a su etapa solista

Hace un buen rato que Justice lanzó su último disco. Este fue Woman de 2016 y desde entonces, seguimos esperando que el dúo francés regrese al estudio y que no hagan un Daft Punk, por favor . Sin embargo, eso no quiere decir que sus miembros no aprovechen el tiempo para ponerse creativos.

En ese sentido, Gaspard Augé anda con todo y está listo para lanzar su álbum debut solista en unos cuantos días nomás. Escapades está programado para ver la luz el próximo 25 de junio y desde hace unas semanas, hemos podido escuchar algunos adelantos como “Force Majeure” y “Hey!”.

Tal como señaló el productor en un comunicado reciente, este disco busca “reinventar la música clásica de europea del siglo XXI… Siempre he estado obsesionado con hacer música más grande que la vida. Sobre todo porque es más divertido”. Ahora, tenemos un nuevo adelanto para afirmar esto último.

Aquí esta “Vox”, el nuevo adelanto del disco ‘Escapades’

Este miércoles, a unas pocas semanas de que se estrene el disco antes mencionado, Gaspard Augé liberó un nuevo track llamado “Vox”. La canción se caracteriza por rescatar algunas melodías estilo opera a través de una frenética producción electrónica que es el sello de la casa del productor francés.

Y eso sí, en algún momento de la canción, la energía disminuye para abrir paso a un ritmo más ligero, donde los sintetizadores acaparan toda la atención. Por acá les dejamos el sencillo y prepárense porque muy pronto les mostraremos la entrevista que tuvimos con el propio Gaspard sobre su nuevo álbum.