Alguna vez Gustavo Cerati dijo en una canción que “sacar belleza de este caos es virtud”, y así lo están haciendo un montón de artistas en todo el mundo ante la pandemia de coronavirus, buscando formas creativas de aprovechar esta situación. Diario vemos que muchos músicos están tocando a través de livestreams para interactuar con sus fans pero hubo un par de genios que decidieron modificar algunas portadas famosas de discos clásicos para concientizar a las personas sobre la importancia de mantener nuestra distancia en estos momentos.

Todo esto es obra de un colectivo de Los Ángeles llamado Activista, el cual está conformado por dos artistas visuales, Paco Conde y Roberto Fernández. Ante la situación tan compleja que estamos pasando tuvieron una ingeniosa idea, intervenir las portadas de nuestros discos favoritos y así mostrar que estar alejados no es tan difícil si seguimos el ejemplo de músicos y bandas que admiramos o respetamos. Muy lejano al creativo que se le ocurrió photoshopearse y meterse en tapas clásica nada más por diversión, jiar jiar.

De acuerdo con Bored Panda, estos genios describen su trabajo como “ideas extraordinarias para tiempos extraordinarios”, lo cual es muy adecuado para esta situación. El nombre de esta colección es 6 Feet Under y en él podemos ver tapas de discos como el último álbum grabado por los Beatles, Abbey Road, el icónico Combat Rock de The Clash, The Joshua Tree de U2, Rumors de Fleetwood Mac y de algunos otros artistas como KISS, AC/DC, The Ramones, Queen, N.W.A., hasta Destiny’s Child y más. Hay para todos y cada uno de los gustos.

Pero bueno, basta de hablar y quitarles el tiempo con palabras. Ahora sí vamos con lo que les interesa, a continuación les dejamos las portadas de discos que conforman la colección de estos genios y visionarios de las reglas de cuarentena: