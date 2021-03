Girl Ultra comparte el hipnótico video para su desgarradora canción “Rosas (Dímelo)”

Girl Ultra está lista para entrarle de lleno al 2021. La cantante mexicana, desde hace unos años, ha sorprendido a la escena musical nacional con su estupenda y peculiar propuesta R&B, misma que la ha llevado por diferentes escenarios. Y bueno, por ahora quizá no hay conciertos o festivales, pero eso no quiere decir que la música debe parar.

De esta manera, Mariana de Miguel -su nombre real- nos muestra una nueva rolita cargada de nostalgia y emotividad. La compositora recién acaba de lanzar “Rosas (Dímelo)”, un tema desgarrador confeccionado a través de diferentes estilos musicales del que, además, también tenemos el video oficial.

Girl Ultra comparte su nueva canción

En las cuestiones del amor, la reciprocidad es de suma importancia. Básicamente, sin este aspecto, una relación no funcionaría. Entonces ¿qué hacer cuando esa persona especial no nota el esfuerzo y no corresponde a las señales? Pues bien, ese sentimiento es el que aborda Girl Ultra en su nueva canción.

Con “Rosas (Dímelo)”, la cantautora oriunda de la Ciudad de México explora esa sensación de las ‘emociones no correspondidas’ y de tener como único recurso las palabras ante la situación. Sin embargo, ahí surgen más dudas como qué palabras usar, cómo comunicarse, de qué manera expresar estos sentimientos.

El video oficial para “Rosas (Dímelo)”

Con esta nueva rola, Girl Ultra abre paso a los lanzamiento de 2021 y cimenta el camino de una nueva etapa en su carrera. La cantante también lanzó para el sencillo un video oficial, mismo que fue dirigido por Cole Santiago de la mano de la productora We Own The City (quienes han trabajado anteriormente con artistas de talla internacional como Rosalía).

“Este video se fue un esfuerzo colaborativo muy especial que nunca se sintió como trabajo. Girl Ultra y yo quisimos quisimos crear un visual que comenzara con algunas imágenes suaves y románticas, para luego terminar incendiado. Se trató de mezclar tomas largas y entrecortadas con momentos abruptos que encajaran con la canción”, mencionó Santiago en un comunicado.

Pero ya no te contamos más. A continuación, te mostramos el video oficial para “Rosas (Dímelo)”, el nuevo sencillo de Girl Ultra también puedes encontrar en todas las plataformas.