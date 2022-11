Hay varias bandas y artistas que les late subir al escenario a sus fans para compartir junto a ellos un momento especial. Por supuesto que nos encanta ver esa conexión entre músico y seguidor, pero hay uno que otro que no le gusta que nadie los interrumpa cuando están tocando y haciendo su chamba, como el caso del guitarrista de The Black Crowes.

Resulta que el pasado 20 de noviembre, la agrupación estadounidense se presentó en el Palais Theatre de Melbourne, Australia. Todo iba de maravilla hasta que a la mitad de su concierto, un fan se subió al escenario de manera bastante essstraña y en lugar de recibirlo con los brazos abiertos, Rich Robinson decidió darle un trancazo que seguramente jamás olvidará.

Foto: Getty images

El guitarrista de The Black Crowes golpeó a un fan que se subió al escenario

De acuerdo con Consequence of Sound, mientras The Black Crowes tocaban “Stare It Cold”, un hombre logró subirse al escenario e iba directo al bajista Steve Pipien. La seguridad del lugar intervino rápidamente e intentaron escoltar al sujeto a la salida, pero este pudo zafarse y a partir de ese momento las cosas se salieron de control.

Al ver que la seguridad no era suficiente, Rich Robinson se quitó la guitarra y –al estilo de Keith Richards–, la usó para golpear la cara y el pecho del hombre… así como lo leyeron. Por su parte, Chris Robinson también se abalanzó sobre el tipo con el soporte del micrófono y parecía dispuesto a dar un buen trancazo con él. Pero afortunadamente para el intruso, lo empujaron fuera del escenario antes de que el incidente llegara a más. A continuación les dejamos el video:

A man who rushed the stage during a recent Black Crowes concert was met with a guitar to the face courtesy of Rich Robinson: https://t.co/L4HTlfbafu pic.twitter.com/evogoBgy1d — CONSEQUENCE (@consequence) November 22, 2022

The Black Crowes continuaron con el concierto sin más incidentes, pero es el último ejemplo de una tendencia preocupante, ya que han ocurrido incidentes similares en los show de otros artistas como Rage Against the Machine, Lil Uzi Vert y Show Me the Body. No hace falta decirlo, pero si no los llaman, no se suban al escenario. Y mucho menos ahora que la banda nos visitará en el Vive Latino 2023…