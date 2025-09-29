Lo que necesitas saber: Guns N' Roses se presentará en el Estadio GNP de la CDMX el 8 de noviembre del 2025.

¡Guns N’ Roses vendrá a México! No es broma, la banda confirmó que tendrá un concierto en el Estadio GNP en pleno 2025 como parte de su nueva gira.

Y eso no es todo, sino que también ya revelaron que Public Enemy se unen como teloneros. Acá les dejamos todo lo que necesitan saber.

Fotografía @gunsnroses

Concierto de Guns N’ Roses en México 2025

Guns N’ Roses se presentará en el Estadio GNP de la CDMX el 8 de noviembre del 2025. La venta de boletos es por Ticketmaster, aquí les dejamos el link directo.

Tras varios meses después del anuncio de su presentación en México, han revelado que la banda Public Enemy se unen como teloneros del show.

Guns N’ Roses en México // Imagen @ocesa_rock

Venta de boletos

Lo primero que deben saber es que, el 10 de junio fue una venta exclusiva para fans, para participar deberán registrarse en el sitio oficial de la banda, (aquí va su link).

“Los miembros activos de NIGHTRAIN verán su código de preventa ÚNICO en la página del TOUR después de iniciar sesión”, se lee en el sitio.

La siguiente fase, será destinada para aquellos fans con tarjetas HSBC. El 11 de junio fue la venta solo para tarjetas de crédito y el 12, participaron tarjetas de crédito y débito.

Para los que no alcanzaron boletos en ninguna de las dos fases, la venta general comenzó el 13 de junio a partir de las 14:00 hrs. Y aunque ya pasó un tiempo desde que empezó la venta de boletos, aún hay algunos disponibles.

Concierto: Guns N’ Roses

Fecha: 8 de noviembre 2025

Lugar: Estadio GNP, CDMX

Venta a fans: 10 de junio, 14:00 hrs

Preventa HSBC: 11 y 12 de junio, 14:00 hrs

Venta general: 13 de junio, 14:00 hrs

Foto: Getty.

Ahora sí, vayan por sus ahorros y apunten bien las fechas para que no se pierdan la oportunidad de vivir un concierto de Guns N’ Roses en México.