Lo que necesitas saber: El Hipnosis 2025 estreno el formato de dos días y nos lanzamos el domingo, te contamos cómo se puso.

La primera edición de 2 días del festival Hipnosis fue un reto para todos los involucrados en el asunto: fans acostumbrados a descansar el domingo, una organización que duplicó esfuerzos, y proveedores que estaban acostumbrados a ir un día al estadio Fray Nano en este festival alternativo.

Desde temprano, la reunión dominguera se sentía atípica pero merecida, y aunque los disfraces del sábado se habían diluido, aún habían energías para ver a Motorama, Dinosaur Jr., Spiritualized y Austin TV, entre otros.

Austin TV se rifó como la banda mexicana que tocó más tarde en el festival. Foto: Luis Abraham Balderrama para sopitas.com.

Dinosaur Jr. batallo con el audio, pero una vez instalados, hicieron lo suyo de manera impecable

Tocó el turno de J Mascis y compañía en el escenario del ojo, y el power trio comenzó con toda la energía aunque el audio, una vez más, les jugó en contra. Desde “Thumb” e “In A Jar”, nos dedicamos a cambiarnos de ubicación porque algo no andaba bien con el audio.

“Hola, we’re Dinosaur Jr.”, dijo J Mascis para llegar a recordarnos por qué Dinosaur Jr. sigue siendo una leyenda del rock ruidoso y directo. Sus guitarras distorsionadas, solos incendiarios y esa voz rasposa de J Mascis nos llenaron de pura energía en la noche fría, aunque el audio tuvo que ser ajustado en varios momentos.

J Mascis batalló al inicio con el audio, pero una vez ajustado, se rifó como los grandes. Foto: Luis Abraham Balderrama para sopitas.com.

Ajustado el audio, el trío se rifó como los grandes, aunque el anuncio de un aftershow el lunes 4 de noviembre les pasó factura, ya que bastante gente se fue terminando Spiritualized. Lo más denso de la noche fue el combo final con “Freak Scene”, “Start Choppin” y un cover a The Cure, con “Just Like Heaven”.

Spiritualized nos transportó en un set brutal, al que quizás le faltó tiempo

Spiritualized trajo el momento más cósmico del domingo en Hipnosis, nos atrevemos a decir que fue la banda que mejor sonó y más gente atrajo. Jason Pierce y compañía construyeron un muro de luz, ruido y redención que envolvió todo el Fray Nano en buena vibra y aliento.

Vimos gente abrazada, muchísimo canto, y una vibra distinta, después de escuchar más temprano la intensidad violenta de Deafheaven, algo que destacamos del Hipnosis, porque caben todas las expresiones.

Spiritualized fue de lo mejor que nos dejó esta edición de Hipnosis. Foto: Luis Abraham Balderrama para sopitas.com.

La banda se acomodó de un modo distinto, a manera de ensayo, unos frente a otros, y hasta coristas traían. Las luces fueron sobrias y usaron el recurso de los espejos a manera de bola disco, lo que funcionó de manera impecable. Spiritualized fue todo un viaje espiritual donde cada acorde parecía elevarte un poco más, con rolas como “Shine a Light” y “Sail on Through”.

El set de hora veinte no nos fue suficiente, y aunque tocaron 11 rolones, esperamos que no haya sido la última vez de Jason Pierce y compañía en México.

Austin TV: justicia para unos headliners que pasaron el “examen final”

Austin TV se rifó como la banda mexicana que tocó más tarde en el Hipnosis 2025, y los fans se reunieron para ver a Austin tocar su EP Indra, además de otros rolones. Tuvieron un set cinematográfico con proyecciones de fondo, y momentos muy especiales para la banda. “Muchas gracias Hipnosis por mezclar bandas mexicanas e internacionales y a ustedes (el público)”, un invitado especial fue el hijo de Chío San, y en pleno día de muertos, recordaron a las mamás de dos integrantes que fallecieron este año.

La banda mexicana mostró su precisión y el gran fanbase que tienen, que con palmas al ritmo de las rolas y gritos en rolas como “Ella no me conoce”, y “Hombre pánico”, cerraron otra noche triunfal para el proyecto mexa.

Con bastante frío que nos hace pensar en los atuendos para aguantar el Corona Capital 2025, llegamos un ratito a escuchar a Budos Band, que traían un fiestón instrumental, aunque la primera rola no sonó tan chido. Siguió Crumb, agendado de manera precisa antes del atardecer, y junto a su dream-pop psicodélico cayó la noche. Este set nos arropó con una atmósfera flotante, y era bastante cómodo que aún no había tanta gente en el Fray Nano.