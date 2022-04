¡Hot Chip comparte la rola “Down” y anuncia su nuevo disco ‘Freakout/Release’!

Un montón de bandas y artistas están aprovechando el 2022 para regresar con nuevos lanzamientos y Hot Chip se une a la lista. La banda no solo está lista para dar algunos shows en diferentes países (México incluido); también se preparan para comenzar etapa más en su carrera de la mano de un nuevo material discográfico.

Los británicos anunciaron este martes 19 de abril su disco Freakout/Release, el cuál saldrá al mercado el próximo mes de agosto. Y para calentar motores, nos traen también en este día la rola “Down” hecha a la medida para que saquen sus mejores pasos. Les contamos qué onda acá.

Hot Chip anuncia su nuevo álbum ‘Freakout/Release’

Han pasado tres años desde que Hot Chip lanzó su último disco, el recordado A Bath Full of Ecstasy. Parece que no ha pasado mucho tiempo en realidad, pero con el tema de la pandemia y la cuarentena en medio, hablar de un nuevo disco del combo inglés se siente como si los hubiéramos tenido lejos ya de hace un buen rato.

Pero bueno, lo importante es que tendremos música fresca de parte de ellos nuevamente y esta llegará a nuestros reproductores más pronto de lo que esperamos. El grupo anunció que Freakout/Release, el octavo álbum de estudio de su trayectoria, se lanzará el 19 de agosto que viene a través de la disquera Domino Records.

Este nuevo material viene cargadito con 11 tracks en total y por supuesto, junto con el anuncio del lanzamiento ya tenemos un primer adelanto. Este martes, Hot Chip compartió el tema “Down” junto con su hipnótico video oficial y que tiene la particularidad de ser la primera canción en la que trabajó la banda durante el proceso de creación del disco.

“Vivíamos en un período en el que era muy fácil sentir que las personas perdían el control de sus vidas de diferentes maneras… Hay una oscuridad que recorre muchas de esas pistas“, dijo el tecladista Joe Goddard en un comunicado respecto a la temática en las letras de este disco.

Bueno, no les hacemos el cuento más largo. Acá les dejamos el video de “Down” para que tengan la primera probadita de discazo que pinta para llegar.

La banda viene a México

Como comentábamos, Hot Chip anda dando el rol por diversas partes del mundo y México está en el mapa. La banda llegará a nuestro país para tocar en el festival Pulso GNP en Querétaro, que además contará con actos de la talla de Gorillaz, Cold War Kids, Band Of Horses, Ximena Sariñana y más. AQUÍ les contamos sobre los precios y toda la onda.

La banda regresa a nuestro país luego de que en diciembre pasado vinieron a tocar en el fin de semana de apertura del nuevo House Of Vans en la Ciudad de México. Seguro se armará la fiesta en grande con el grupo ahora allá en tierras queretanas. A continuación les dejamos el tracklist del nuevo disco Freakout/Release.

Down

Eleanor

Freakout/Release

Broken

Not Alone

Hard to Be Funky (feat. Lou Hayter)

Time

Miss the Blues

The Evil That Men Do (feat. Cadence Weapon)

Guilty

Out of My Depth