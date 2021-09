Te decimos cómo ver el concierto que dará Incubus por los 20 años del disco ‘Morning View’

Agárrense que viene el trancazo de nostalgia. ¿Pueden creer que han pasado 20 añotes desde que Incubus lanzó el magnífico Morning View? Sí, así como lo leen… La banda liderada por Brandon Boyd celebrará dos décadas del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio y por supuesto, hay que celebrar el momento.

Este jueves 30 de septiembre, el grupo anunció un concierto en streaming que se podrá ver a nivel mundial. Y como la ocasión es especial sin duda, el show se realizará el mero día que el material discográfico antes mencionado cumple su aniversario. ¿Quieren entrarle? Les contamos toda la onda por a continuación.

Incubus anuncia un concierto en streaming para todo el mundo

¿Qué recuerdos les trae Morning View de Incubus? Seguro cada uno de ustedes, fanáticos y fanáticas, tendrán algún buen momento en la memoria cada vez que suenan canciones como “Wish You Were Here” o “Are You In?” y eso, solo por mencionar algunos de los track icónicos que aquel disco nos dejó en 2001.

Y ya que andamos tocando el tema del año en que se lanzó el álbum, es inevitable no pensar que dicho material está por cumplir su 20 aniversario en este 2021(nomás de recordarlo se sintió el golpe de la edad, ¿sí o no?). Así que, como mencionamos antes, la banda tiene algo preparado para festejar junto a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Incubus anunció que dará un concierto en streaming con el que celebrará los 20 años de Morning View… pero no será un show común y corriente. Brandon Boyd y compañía tocarán el álbum completito y transmitirán la presentación desde la residencia en Malibú, California a la que se mudaron entre 2000 y 2001 para grabar el disco.

Y si querían que todo esto fuera todavía más emotivo, el concierto se llevará a cabo el 23 de octubre próximo, justo el día en que el material discográfico cumple sus 20 años de haber sido lanzado. Detallazo de la banda, totalmente. Qué emoción, la verdad.

¿Y cómo le entró al show o qué onda?

El concierto en streaming de Incubus corre a cargo de la plataforma Veeps y ya puedes adquirir los boletos desde este momento. POR ACÁ esta el sitio para que adquieras tu acceso y ahí nomás para que vayas apartando una parte de la quincena, te comentamos que le precio anda en 19 dólares, es decir, $390.00 pesitos mexicanos al cambio actual.

La transmisión comenzará a las 7:00 PM hora del centro de México y no lo olvides, es el 23 de octubre. Ya tienes el dato y toda la onda. Ya nomás queda disfrutar.