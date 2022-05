Definitivamente, el 2022 es el año en el que los conciertos están volviendo a lo grande y acá en México, nos emociona que bandas como Interpol se unan al regreso. Los comandados por Paul Banks están por estrenar nuevo material discográfico y como siempre, nuestro país está en el mapa de lugares infaltables a los que quieren venir a tocar.

Y bueno, si ustedes quieren caerle al concierto que darán el próximo 28 de mayo en el Palacio de los Deportes, entonces andan de suerte porque el tío Sopitas.com ya trae la boletiza. ¿Le van a entrar a la dinámica o qué ondita?

Foto: Atiba Jefferson

Interpol regresa a México y viene con todo

El regreso de Interpol a México no es casualidad. Es bien sabido que la banda le tiene cariño especial al país y sin temor a equivocarnos, este debe ser uno de los lugares donde más tocan. No es un tema mayor ya que acá, la fanaticada de la agrupación es numerosa y siempre es bueno verlos rifándose como la bandota que son.

Pero esta visita es más especial de lo que uno podría pensar en primera instancia. Nomás para que vean qué onda, en este 2022 el grupo celebra los 20 años del icónico Turn On The Bright Lights y además, tienen en la mira el lanzamiento de su séptimo álbum The Other Side of Make-Believe que llegará el 15 de julio próximo.

Como podrán darse cuenta, habrá celebración por partida doble en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 28 de mayo, con clásicos y rolitas más nuevas seguro. Ahora sí, le dejamos de hacer tanto al cuento y vámonos a la dinámica para que se ganen sus entradas.

Foto vía Twitter: @ocesa_total

Acá la dinámica

Ahora sí que comience la boletiza. Rífense con todo y sigan los pasos al pie de la letra:

1. Seguir a Sopitas y Sopitas FM en todas sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Paso bien indispensable.

2. Compartir esta nota en su cuenta de Twitter (compartir la nota como tal, eh; no darle RT al post) mencionando que participan en esta dinámica junto con el hashtag #InterpolXSopitas. OJO: no deben tener su cuenta privada porque de otra forma, no podremos corroborar este paso.

3. Responde las siguientes dos preguntas:

¿Cuál fue el último festival al que vino Interpol en México? Pista: se realizó en 2019.

¿Quién fue el cineasta con el que la banda colaboró en 2011 en el cortometraje I Touch a Red Button Man? Pista: En 2021 anunciaron una colección de NFT’s.

4. Ingresa a ESTE ENLACE e introduce las respuestas de las preguntas anteriores junto con los datos que te pedimos (nombre completo, correo electrónico, link de tu tuit del paso 2).

¡Ya estás participando! Ahora sí, mucha suerte y recuerden seguir bien las instrucciones ya que los boletos se los llevarán quienes sigan bien todo el proceso. Nos vemos por allá el próximo 28 de mayo.

Importante

– Esta dinámica es únicamente para mayores de edad.

– La dinámica comienza el lunes 23 de mayo a las 6 pm y termina el martes 24 por la tarde.

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram). De no cumplir con ese paso, no se te tomará en cuenta durante la dinámica.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Todos los ganadores deberán pasar a recoger sus boletos en una dirección específica en la Ciudad de México. No hacemos envíos y los ganadores tendrán que recogerlos el día y la hora indicados por correo electrónico.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.