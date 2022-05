No cabe duda de que el 2022 está siendo espectacular para los amantes de la música. No lo decimos solo por el regreso de los festivales y conciertos en nuestro país, también porque a lo largo del año hemos escuchado discos grandiosos y en los próximos meses tendremos más álbumes prometedores de bandas y artistas que nos encantan, como el caso de Interpol.

Como recordarán, en 2019, Paul Banks y compañía estrenaron su más reciente material discográfico, el EP A Fine Mess. Desde entonces, la agrupación neoyorquina pausó un poco para dedicarse a otros proyectos personales. Pero ahora, casi tres años después de eso, regresaron y por la puerta grande con varios planes emocionantes.

Foto: Getty Images

Interpol nos presenta una nueva rola llamada “Fables”

Hace algunas semanas, Interpol nos dejó con la boca abierta anunciando que este 2022 volverían con su séptimo material discográfico, el cual llevará por nombre The Other Side Of Make-Believe. De este álbum ya hemos tenido chance de escuchar un par de canciones como “Toni” y “Something Changed” (ACÁ puedes checar la última). Pero ahora nos presentan “Fables”, una rola que los enganchará.

Se trata de un tema que a pesar de tener un ritmo lento, cuenta con un riff hipnótico y una vibra sumamente nostálgica. De acuerdo con NME, Paul Banks comentó lo siguiente sobre este sencillo: “(La rola es) una voz alegre con una letra optimista, y un ritmo de batería animado que evoca el R&B clásico con un guiño a la época dorada del hip hop. Es un palomazo de verano y una pieza musical de la que estamos especialmente orgullosos”.

Foto: Atiba Jefferson

Recuerden que The Other Side Of Make-Believe, el nuevo material discográfico de Interpol estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 15 de julio. Y por si esto no fuera suficiente, el próximo 28 de mayo, la banda regresará a nuestro país para tocar junto a Wet Leg en el Palacio de los Deportes, un show en donde seguramente sonarán un montón de clásicos y rolas nuevas.

Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito y para ver a Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino en vivo, chequen a continuación el tercer sencillo de este álbum llamado “Fables”: