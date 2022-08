Aunque no lo crean, este 2022 se cumplen 20 años del lanzamiento de Turn on the Bright Lights, el espectacular disco debut de Interpol que marcó un antes y después en el rock de inicio de siglo. Y por supuesto que para festejar un aniversario tan importante, la banda decidió echar la casa por la ventana para regalarle a sus fans algo muy especial.

Quizá nos hubiera encantando que Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino regresaran a México para aventarse completito este álbum, pues todavía no superamos el concierto que dieron en el Palacio de los Deportes (ACÁ les contamos cómo se puso su show). Sin embargo, la agrupación neoyorquina se rifó como los grandes soltando material inédito que los fans from hell agradecerán.

Foto: Getty Images

Interpol festeja los 20 años de ‘Turn on the Bright Lights’ con un EP y hasta documental

Resulta que Interpol acaba de estrenar en plataformas digitales un material llamado The Black EP, el cual contiene la versión de estudio del sencillo “Say Hello To The Angels”, una maqueta de “NYC” y otras cuatro canciones de la época de Turn On The Bright Lights que se grabaron en vivo para una sesión de Radio France en 2002, incluido el tema extra “Specialist”. Pero eso no es todo lo que tienen para nosotros, agárrense porque tienen mucho qué escuchar estos días.

Además del EP, Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler lanzaron en YouTube un minidocumental de 13 minutos que grabaron en 2002 sobre la banda, que tiene entrevistas inéditas e imágenes de conciertos donde podemos verlos tocando rolones como “PDA”, “NYC”, “Untitled” y “Stella Was A Diver And She Was Always Down”. Así que como verán, la agrupación se lució para festejar con todos los 20 años de este disco tan importante para su carrera. A continuación les dejamos el documental:

Por ahora, Interpol continúa en la gira de promoción de su más reciente material discográfico, The Other Side of Make-Believe (AQUÍ pueden checar la reseña del álbum) y aún faltan varias fechas para que termine el tour. Sin embargo, como mencionábamos antes, nos encantaría que volvieran para tocar una vez más, de principio a fin el Turn on the Bright Lights, ¿a poco no? Sería increíble.