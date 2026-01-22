Lo que necesitas saber: Aunque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España, la legislación de aquel país permite que sus ciudadanos sean denunciados por delitos cometidos en el extranjero.

Julio Iglesias anda metido en un gran problema. Una investigación reveló que dos de sus extrabajadoras lo denunciaron por presunto abuso sexual, psicológico, físico y laboral.

Los hechos habrían sucedido durante el 2021, en las residencias que tiene el cantante español en República Dominicana y las Bahamas.

Julio Iglesias ya emitió un comunicado al respecto en el que niega todas y cada una de las acusaciones, pero ¿Qué más sabemos?

Fotografía Julio Iglesias vía Instagram

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

De acuerdo con una investigación realizada entre elDiario.es y Univision Noticias, Julio Iglesias fue denunciado ante las autoridades españolas por presunta “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”.

Si bien, los hechos sucedieron fuera de España, la Ley Orgánica del Poder Judicial de aquel país, le da facultad a las autoridades ibéricas para actuar en ciertos delitos cometidos por españoles en el extranjero.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”.

Las dos mujeres identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca, para proteger su identidad, explicaron que durante el 2021, cuando Julio Iglesias tenía unos 77 años de edad, sufrieron varias agresiones sexuales orquestados por él y otra de las trabajadoras.

Aparentemente el cantante, las obligaba a mantener relaciones sexuales con él, además de sufrir tocamientos, bofetadas, recibir humillaciones, insultos y amenazas.

Fotografía Julio Iglesias vía Instagram

Los abogados de las denunciantes describen algunos de los ataques de la siguiente forma. “El denunciado presuntamente la habría sujetado con fuerza por el cabello y zarandeado en presencia de otras trabajadoras. Asimismo, según su relato, habrían tenido lugar actos de naturaleza sexual no consentidos, percibidos como especialmente violentos, que habrían provocado lesiones físicas visibles, como moretones y mordeduras”.

¿Qué dice Julio Iglesias sobre las acusaciones?

Julio Iglesias tardó un par de días en sacar un comunicado al respecto, pero finalmente aseguró que las acusaciones son absolutamente falsas. Si bien las mujeres que lo acusan sí trabajaron para él, nunca fueron expuestas a ninguna clase de maltrato, según el cantante.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

Comunicado oficial de Julio Iglesias vía Instagram

Es más, Julio hasta subió una serie de capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp que sostuvo con las mujeres que lo acusan (revelando con eso los nombres que habían sido ocultados por seguridad).

En las conversaciones solo se ven mensajes de ellas hacía Julio, extrañamente no aparece ni una sola respuesta de él. Por lo que no sabemos si existen mensajes borrados o si fueron alteradas las conversaciones. Las autoridades serán las encargadas de determinar la verdad, más allá de lo que muestren las capturas.