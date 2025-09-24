Lo que necesitas saber: Kendrick Lamar no logró el sold out en la CDMX... pero el concierto está para el recuerdo. Checa la reseña.

Desde hace ya mucho rato, se construyó una narrativa medio rara alrededor del concierto de Kendrick Lamar en la Ciudad de México. La razón: la aparentemente baja venta de boletos para un artista enorme que suele registrar sold out en recintos igual o más grandes que el Estadio GNP Seguros.

Y tanto se alimentó esa narrativa que algunas (pocas) personas en redes sociales pensaban que se podría cancelar el show del rapero. Irónica y tristemente, el que se canceló al final fue el de Ghost en el Palacio de los Deportes justo el mismo día… pero esa es otra historia.

Kendrick Lamar en CDMX. Foto: Especial Sopitas.com.

Del otro lado de Río Churubusco, Kendrick Lamar se mostró en el Estadio GNP Seguros como lo que es: el rapero más grande la última época…

Y de paso, nos mostró que quizá debemos dejar de darle tanto peso a la idea del sold out ––y a los supuestos insiders de conciertos que publican a cada rato el mapa de venta de boleto, jeje–– para darle justo valor a un concierto.

Así lucía el Estadio GNP Seguros en el concierto de Kendrick Lamar. Foto: Especial Sopitas.com.

Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros

Tras una gran presentación de CA7RIEL y Paco Amoroso, que siguen construyendo una reputación importante como acto en vivo, tocó esperar poco menos de una hora para ver a Kendrick Lamar.

Había incertidumbre sobre a qué hora realmente saldría el rapero. Y en ese lapso, el público, que de a poquito se hacía más numeroso, se aventaba la ola en gradas, echando broma unos con otros.

La ola se estancaba de repente en algunos espacios de gradas que aún no tenían gente. ¿Era una señal de la tan comentada baja venta de boletos y de un posible ‘fracaso’ para el rapero en ese sentido? Algunos lo habrán pensado, pero las apariencias engañan.

Dieron entonces las 9:30PM y el canto de la mexicana Deyra Barrera se reprodujo en el sonido local del Estadio GNP Seguros. Y ahí, en las pantallas, se veía la silueta de Kendrick Lamar cantando “wacced out murals”, elevando la emoción de tenerlo por fin en la Ciudad de México en un show en solitario.

Y así, K.Dot tiró en corto un par más con “Squabble Up” y “N95” para quitarle el nervio de una vez por todas a quienes veían posible una cancelación de último momento… ya saben, por esas sensaciones surgidas del largo rato de espera, el rumor de la baja venta de boletos y el golpe que fue el Pa’l Norte 2024.

¿Poco público para Kendrick? ¡Para nada!

Después de dos rolas, el público empezó a corear recio el nombre del rapero y las luces del estadio iluminaban todo, tirando lo poco que quedaba del mito de que no se había vendido bien el concierto.

Tal vez Kendrick Lamar ni siquiera pensó en ello porque en realidad se escuchaba la casa llena. Y él, como dijo de inmediato, estaba listo para continuar la fiesta en México con un mash-up de “King Kunta”, “Element” y “tv off”.

Así lucía el Estadio GNP Seguros en el concierto de Kendrick Lamar. Foto: Especial Sopitas.com.

Claro que esto no solo es ir canción tras canción. A Kendrick Lamar le gusta meterle concepto y lo veíamos en algunas escenas grabadas que se reproducen en pantalla, siempre con un grado importante de introspección y humor.

Así nos reproduce una donde, junto a una chica, reflexionan sobre el origen del amor y el odio, y cómo pueden venir del mismo lugar. ¿Nuestra interpretación? Así como el rapero de Compton sabe predicar sobre el amor, también sabe descargar su furia.

No por nada, la siguiente canción es “Euphoria”, una de las tantas que lanzó contra Drake en su publicitado pleito del 2024.

Diversos conceptos que hacen a Kendrick un rapero legendario

Los visuales introspectivos actuados por Kendrick Lamar continuaban y en uno, a manera de interrogatorio policial con mucho rollo psicológico, le preguntaban si se considera adicto a la atención.

¿Lo es? Veamos… cada disco suyo ha sido un éxito, es multiganador del Grammy, ganador de un Pulitzer… y así como te entrega un diss track de alto nivel, también es el letrista más profundo cuando se trata de componer letras con conciencia social.

Podría serlo en algún nivel, pero eso no quita el hecho de que, aún con todo el éxito que se pueda tener, hay que ser humilde. Y bueno, con eso ya se veía venir el turno de “HUMBLE” para aparecer en el setlist.

Siguieron entonces “Swimming Pools” y “M.A.A.D City”… pero esta última no en su versión agresiva del disco homónimo del 2012, sino en un arreglo que usa la base instrumental de la clásica “Sweet Love” de Anita Baker, lanzada en 1986.

¿Por qué hace Kendrick este homenaje? Lamar ha dicho públicamente que ama la música de Anita Baker desde siempre… y además de las menciones en el disco GNX, decidió rendirle este tributo en el Grand National Tour a la que es considerada una de las grandes voces del R&B/soul.

Y lo mismo hace con “luther”, la canción junto a SZA en la que samplea al ídolo R&B y soul, Luther Vandross.

Se entiende también que es parte del imaginario creativo del rapero en su búsqueda constante de unir la música de raíz afrodescendiente de diferentes épocas. Es por eso que es uno de los raperos más grandes no solo de su generación sino de la historia; por su constante forma de enaltecer a su comunidad.

Y si de eso se trata, es imposible no emocionarse con canciones como “Alright”, que se ha convertido en uno de los clásicos del rap moderno, y con la que Kendrick Lamar hace brincar al mar de gente que una vez más rompe con la idea de que el concierto en la Ciudad de México no sería tan épico.

¿A quién le importa si no fue sold out?

El concierto de Kendrick Lamar en la Ciudad de México, al final, sin el dichoso sold out, será recordado por la enorme presentación y entrega del rapero, respaldada por un Estadio GNP Seguros que se veía más lleno de lo que los insiders de conciertos y boletos predecían. Y eso es lo que cuenta.

Como sea, podremos decir que cantamos épicamente “Not Like Us” con Kendrick, quien al final se mostró conmovido y agradeció el recibimiento. Este, por mucho, uno de los momentos top del concierto, porque por un momento se sintió ese grito colectivo como en el video musical.

Y no por tirarle mal rollo a Drake (cada quien tendrá su opinión sobre él), sino porque es de esas canciones que te conectan en otro nivel con tu artista favorito, sobre todo en vivo.

¿Vendrá después? Esperemos que sí. Al final, tal vez a nosotros no nos importe demasiado el sold out… ¿pero a los artistas?

Setlist de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

wacced out murals

squabble up

N95

King Kunta

ELEMENT.

tv off (parte 1)

euphoria

hey now

Reincarnated

HUMBLE.

Backseat Freestyle

family ties

Swimming Pools (Drank)

m.A.A.d city (con arreglo de “Sweet Love” de Anita Baker)

Alright

man at the garden

dodger blue

peekaboo

Like That (original de Future & Metro Boomin)

DNA.

GOOD CREDIT (original de Playboi Carti)

Rich Spirit

Count Me Out/Bitch Don’t Kill My Vibe

Money Trees

Poetic Justice

Encore:

luther

tv off (parte 2)

Not Like Us

gloria