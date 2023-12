Lo que necesitas saber: KISS ofreció su último concierto luego de 50 años de trayectoria. Los avatares digitales con los que se seguirán "presentando" fueron hechos por los mismos productores del show ABBA Voyage

Tal vez ya lo sepas, pero por si no, va la triste noticia: KISS ofreció este fin de semana el último concierto de sus 50 años de trayectoria. La banda se despidió nada menos que en el Madison Square Garden la noche de este 2 de diciembre allá en Nueva York.

Peeeeeeero tras finalizar su último concierto, KISS anunció que comienza una nueva era. Ahí mero presentaron (así ya oficial) la manera en que seguirán rockeando “para siempre”.

KISS dio su último concierto y presentaron avatares digitales / Foto: KISS (Youtube)

KISS se despidió de los escenarios tras 50 años de carrera

Fue en 1973 cuando KISS ofreció su primer concierto de la historia… 50 años después, este 2023, se aventaron el último. KISS se presentó en el Madison Squae Garden para rifarse poco más de dos horas de buena música. Sí, decidieron finalizar su historia sobre los escenarios justo donde empezó, en Nueva York, una historia que dejó muchas anécdotas como la vez que vinieron a Atizapán.

Con este concierto la banda dio por terminado su “End of The Road Tour”, y fue tras tocar Rock and Roll All Nite que en la pantalla se pudo ver la frase “A new era begins”.

Tras esto vino la presentación de la tecnología con la que KISS continuará dando conciertos a pesar del retiro de sus integrantes: unos avatares digitales que se ven bastante chidos.

KISS dio su último concierto y presentaron avatares digitales / Foto: KISS (Youtube)

Así funcionará la tecnología de avatares con la que KISS seguirá tocando

Los avatares digitales se rifaron God Gave Rock and Roll To You para cerrar el último concierto de KISS y de inmediato varios nos preguntamos cómo funcionan o qué onda.

Bueno, de acuerdo con Mariskal Rock, los avatares fueron creados por Industrial Light & Magic, financiado y producido por Pophouse Entertaiment —los mismos detrás del espéctaculo de ABBA Voyage, donde también se avientan conciertos de ABBA con avatares digitales—.

Y sí, KISS sacó también un video tras el concierto donde mostraron cómo fue que los crearon: básicamente escanearon todos los movimientos de los integrantes de la banda y cual película animada los digitalizaron para dejarlos igualitos pero con efectos especiales que les dan un plus brutal.

Así crearon los avatares digitales de KISS / Foto: KISS (Youtube)

Ahora la pregunta es: ¿te gustaría ir a un concierto de avatares digitales? De KISS o de cualquier otra banda… para allá va la cosa.

