Si hay una banda que irrumpió a principios de los 70 por la propuesta tan peculiar que tenían, esa fue KISS. Además de ser conocidos por sus extravagantes presentaciones y por rolones como “I Was Made For Loving You” y “Detroit Rock City”, sin duda una de las características con las que todo el mundo los conoció fue el maquillaje tan peculiar que usan, aunque esa no fue una idea que tenían en mente cuando se juntaron para componer sus propias canciones.

Hace algunos días el portal Dangerous Minds compartió algunos videos de la primera vez que Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss decidieron maquillarse y darle vida a sus alter egos: The Demon, The Starchild, The Spaceman y The Cat respectivamente. Esto ocurrió durante una presentación que KISS dio el 21 de diciembre de 1973 en el Coventry un bar de Queens, Nueva York.

La calidad de los clips la verdad no es muy buena que digamos, pero se alcanza a apreciar como los miembros de la banda son presentados por el encargado del lugar, quien le echó bastante enjundia a su discurso. “Les presentaremos un grupo que tiene un álbum que saldrá el 25 de enero” –haciendo referencia a su álbum debut homónimo el cual fue lanzado días después, para ser precisos un mes después de este show–.

“Junten sus labios. Damas y caballeros: ¡KISS!”, agregó el presentador mientras que los miembros de la banda uno a uno tomaban su lugar en el pequeño escenario del bar. En este par de videos Gene, Paul y compañía tocan un par de las canciones más icónicas de su primer disco, como “Cold Gin” y “Deuce” –en la que también vemos que desde el lejano 1973 ya hacían la típica coreografía durante esta rola–.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y chequen este momento histórico en la carrera de KISS a continuación: