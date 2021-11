A matearle: Korn anuncia su nuevo disco estrenando la rola “Start The Healing”

Puede que el 2021 se esté terminando, pero estamos seguros que todavía tiene un montón de sorpresas para nosotros. Este año sin duda es el de los regresos musicales, no solo lo decimos porque volvieron a nuestras vidas los conciertos y festivales, también porque volvieron a dar señales de vida un montón de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque luego de un buen rato en silencio, Korn anunció su regreso oficial con grandes planes.

Como recordarán, en 2019 la agrupación comandada por Jonathan Davis estrenó su más reciente material discográfico, The Nothing. Desde entonces, se dedicaron a promocionarlo por todo el mundo –incluso dieron un showsazo en el Vive Latino de aquel año–. Pero cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, el grupo estrenó un par de rolas como “Can You Hear Me” y “Finally Free” (POR ACÁ puedes escuchar esta última canción), e incluso armaron un concierto virtual bastante especial.

Korn está de vuelta con nuevo disco y rola

Luego de presentarnos estos temas, Korn desapareció de los reflectores. Sin embargo, hace unos días llamaron la atención de sus fans porque alrededor del mundo aparecieron vallas publicitarias interactivas donde apareció un arte sumamente misterioso con el nombre de la banda. Después de muchas preguntas y pocas respuestas, por fin sabemos de qué se trataba todo esto, pues anunciaron con bombo y platillo que están de vuelta con el álbum de estudio número 14 de su trayectoria, Requiem.

De acuerdo con NME, este disco contará con nueve canciones recién salidas del horno. Y para emocionarnos más, estrenaron el primer sencillo de esta placa, el cual lleva por nombre “Start The Healing”, un tema que sin duda le encantará a los fanáticos old school de Jonathan Davis y compañía, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque tiene ese sonido clásico y oscuro que tanto ha caracterizado a esta agrupación y que seguramente al escuchar la rola, les darán ganas de armar un moshpit.

También estrenaron el video de “Start The Healing”

Por si esto no fuera suficiente, Korn también lanzó el video oficial de esta canción, el cual contó con la dirección de Tim Saccenti (quien ha trabajado con bandas como Depeche Mode, Franz Ferdinand y Battles). En él podemos ver escenas de la banda tocando el tema mientras se intercalan un montón de escenas y visuales distópicos. Sin duda, este clip representa a la perfección la vibra que transmite la rola cuando la escuchas, como si estuvieras en medio de un caos distorsionado.

Requiem, el catorceavo material discográfico en la carrera de Korn estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 4 de febrero de 2022. Pero mientras esperamos a que llegue este álbum a nuestras vidas y para que vayan calentando motores, chequen a continuación e el videoclip de su nuevo sencillo, “Start The Healing”, y el tracklist oficial del disco:

1.- “Forgotten”

2.- “Let the Dark Do the Rest”

3.- “Start the Healing”

4.- “Lost in the Grandeur”

5. “Disconnect”

6.- “Hopeless and Beaten”

7.- “Penance to Sorrow”

8.- “My Confession”

9.- “Worst is on its Way”