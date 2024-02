La historia detrás de "Lady (Hear Me Tonight)”, la canción que inició y acabó la carrera de Modjo

Lo que necesitas saber: "Lady (Hear Me Tonight)" es el más grande éxito de Modjo. Sin embargo, esta canción significó el inicio del fin de una carrera muy corta.

No cabe duda que la música funciona de maneras misteriosas, pues así como le da muchas cosas a nuestras bandas y artistas favoritos, también se los quita de la noche a la mañana. Tal es el caso de Modjo, quienes se dieron a conocer a nivel mundial como “Lady (Hear Me Tonight) –uno de los hits más grandes de inicios de los 2000– pero, curiosamente, fue esta misma canción la que hizo que su carrera durara menos de lo esperado.

A finales de los 90, el house la estaba rompiendo en todo el planeta, sobre todo el que se estaba haciendo en Francia. Es en medio de este movimiento donde surge este grupo, conformado por el productor Romain Tranchart y el cantante Yann Destagnol, un par de jóvenes que se conocieron en la Escuela Americana de Música Moderna de París y por las tardes se juntaban para tocar un rato.

Las influencias de cada uno se hicieron presentes en Modjo, pues Tranchart estaba más clavado en el rock, aunque más tarde le entró al house después de una temporada como guitarrista y estrenar su primera rola en 1998 bajo el nombre de Funk Legacy. Por su parte, Destagnol ya era multinstrumentista y compositor, quien del pop se pasó al R&B. Con toda esta música en sus cabezas, unieron fuerzas para hacer un proyecto. Sin embargo, no tenían idea que su primer hit los terminaría consumiendo.

La llegada de “Lady (Hear Me Tonight)”, el hitazo que lanzó a Modjo a la fama

Fue el 19 de junio de 2000 cuando Modjo hizo su debut oficial con “Lady (Hear Me Tonight)”, una de las primeras rolas que compuso el dúo. Desde antes de que la lanzaran o llegara a la radio, se convirtió en un verdadero himno de la pista de baile, pues tanto la melodía (que toma como sample un pedazo de “Soup For One” de Chic) como la letra eran superpegajosas, lo que hizo que muchos conectaran y se contagiaran de su buena vibra.

En pocas palabras, resultó ser un clásico instantáneo de inicios del siglo. Sobra decir que este temazo la rompió en todo el mundo, pues llegó al número 1 de las listas de popularidad en países como Reino Unido, Irlanda, Italia y España, además de colocarse dentro del conteo de Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, desde 2017, el sencillo de la canción ha vendido más de dos millones de copias alrededor del planeta y recibieron una nominación al Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica… una verdadera locura lo que le pasó a este grupo en sus primeros años como artistas.

“Lady (Hear Me Tonight)” de Modjo tiene una estructura básica del french touch (o house francés), manteniendo un ritmo de 128 bpm (beats por minuto). Sin embargo, tanto la producción de Roman mezclada con la letra cantada por Yann –la cual habla sobre un chico que conoce a una chica en una discoteca y que bajita la mano, le avergonzaba a sus creadores porque fue de lo primero que escribieron juntos– terminaron siendo una combinación ganadora.

Para rematar el éxito del sencillo, el grupo lanzó un video casi igual de icónico que la propia rola. En él vemos la intensa historia de un grupo de jóvenes rebeldes que pasan por varias situaciones, pues gracias a sus acciones, son corridos y perseguidos por muchas personas. Si no lo recuerdan, acá abajo les dejamos el clip para que le echen un ojo y les dé un buen trancazo de nostalgia.

Y después de este hitazo, vino su primer y único álbum (junto al final del grupo)

Luego de “Lady (Hear Me Tonight)”, Modjo comenzó a generar expectativa dentro de la industria musical. Con el paso del tiempo fueron sacando más sencillos que, quizá no tuvieron el mismo impacto, pero que dejaban claro que traían una propuesta muy rifada, como “Chillin'” (que también tuvo buena recepción en cuanto a popularidad) y “What I Mean”.

Finalmente, el 18 de septiembre de 2001, el dúo francés lanzó su primer y único álbum homónimo, al cual no le fue nada mal en cuanto a ventas. Sin embargo, tanto Romain Tranchart y Yann Destagnol no estaban preparados para lidiar con lo que se vendría después, pues apenas eran unos jóvenes que no sabían lo que era la fama, el éxito, el dinero y demás cosas que vienen cuando te conviertes en alguien conocido.

En entrevista para Billboard, los integrantes de Modjo declararon que para ellos, lo que les sucedió después del lanzamiento de “Lady (Hear Me Tonight)” era un verdadero milagro y que en sus primeros años se sentían como si estuvieran en Disneylandia. Pero con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que la presión que había sobre ellos a raíz de su hitazos mundial era tal, que ya no podían ni con sus propias vidas.

“Realmente no estábamos preparados para ese éxito. Éramos sólo unos niños haciendo música juntos (…) Creo que debimos haber tenido una necesidad urgente de pausarlo, para mantener la cordura”, dijo Tranchart sobre su situación en aquel entonces. Y a pesar de que muchos les veían futuro para convertirse en los nuevos abanderados del touch french, Romain y Yann hicieron lo mejor para sí mismos.

La vida después de “Lady” y Modjo

Es por eso que luego de sacar los sencillos “”No More Tears” y “On Fire”, y dar unos cuantos conciertos por Francia y Europa (donde a diferencia de actos “similares” como Daft Punk, ellos contaban con una banda en vivo para tocar sus rolas), en 2003 decidieron dar por terminado Modjo. Sin embargo, siguieron siendo grandes amigos e incluso continuaron haciendo música desde su trinchera.

Romain Tranchart se dedicó por completo a la producción musical, remezclando rolas de varios artistas como Res (“Golden Boys”), Shaggy (“Sexy Lady”) y Mylène Farmer (“California” ), además de posproducir rolas como “Once Upon a Time” de Everynote. En cuanto a Yann Destagnol, sacó varios discos como solista, entre ellos The Great Blue Scar (con una onda similar a Queen) o La Vague. Pero también trabajó con la cantante francesa Jenifer en el disco L’amour et moi y produjo la banda sonora de la película francesa Le Petit Nicolas.

A pesar de su carrera relativamente corta, Modjo dejó un impacto imborrable en la escena de la música dance, pues a casi tres décadas del lanzamiento de “Lady (Hear Me Tonight)”, muchas personas en todo el planeta continúan disfrutando de su música hasta el día de hoy. Y todo eso es gracias al sonido atemporal, a la melodía y ritmos contagiosos que tiene la rola, los cuales nos invitan a sacar los pasos prohibidos.

Pero no solo la gente común como nosotros seguimos escuchando este temazo, algunos artistas como el propio Nile Rodgers con Chic, Sophie Ellis-Bextor, Flight Facilities y muchos más le han rendido tributo a la canción con covers muy rifados. Dicen por ahí que cuando algo inicia, tiene una fecha de caducidad, pero luego de conocer la historia del dúo francés y su más grande éxito, nos queda claro que esto es verdad.

