Lo que necesitas saber: Laufey llegará a nuestro país con dos discos aplaudidos por la crítica: Everything I Know About Love (2022) y Bewitched (2023).

La artista islandesa que encabeza el movimiento jazz pop a nivel internacional llega a México. Laufey se presentará en nuestro país este 2025.

Laufey en el Merriweather Post Pavilion / Foto: Facebook/laufeymusic

¿Cuándo y dónde se presenta Laufey en México?

Con todo el revuelo que hay alrededor de ella en estos días (y cómo no, si fue una de las invitadas de Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles, este fin de semana en Coachella), Laufey confirma que dará show en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

La islandesa se presentará este 27 de mayo en el recinto de avenida Independencia. Será ella solita y nada más que eso… lo cual basta y sobra, ya que, recordemos, es una talentosa multi instrumentista, cantante y compositora.

Laufey en Coachella / Foto: Facebook/laufeymusic

¿Cuándo se venden los boletos para Laufey?

Laufey Lín Bīng Jónsdóttir llegará a México con dos grandes álbumes en su joven carrera: Everything I Know About Love (2022) y Bewitched (2023).

En ambos discos (bastante buenos en críticas) se perciben sus influencias de música clásica y grandes artistas como Billie Holiday, Norah Jones… así como estrellas actuales como Adele y Taylor Swift.

https://www.sopitas.com/musica/laufey-voz-jazz-vocal-pop/amp

Por cierto, aunque la propia artista denomina a lo que toca como jazz pop, críticos especializados dicen que se queda corto: dentro de su obra hay destellos de otros géneros (no sólo pop y jazz): También hay bossanova, música clásica y más.

Bueno, mucho bla, bla… lo importante en este momento: ¿Cuándo y dónde se consiguen los boletos para su show en el Teatro Metropólitan?

Pues bueno, Ocesa anuncia que la preventa de Laufey será este 16 de abril. Un día después, la venta general. Todo por medio del sistema Ticketmaster.

Laufey en México / Imagen: Ocesa