¡Lauren Mayberry de CHVRCHES nos cuenta cómo conocieron a Hayley Williams!

Este 2021 quedará marcado por un montón de regresos musicales emocionantes. Varias bandas y artistas aprovecharon este momento para volver después de un buen rato en silencio. Una de ellas es CHVRCHES, quienes luego de casi tres años desde el estreno de su tercer álbum de estudio, Love is Dead, nos presentan su nuevo material discográfico, Screen Violence, uno que esperamos con muchísimas ansias por distintas razones.

Para empezar, Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty evolucionaron su sonido y se adentraron a componer canciones más oscuras y personales que hasta el momento nos han dejado un gran sabor de boca. Pero también porque en este disco hay una sorpresa muy grande, ya que cuentan con la participación de ni más ni menos que de Robert Smith de The Cure, que colaboró con ellos en la rola “How Not To Drown”.

A CHVRCHES le gusta trabajar con otros artistas

Sin embargo, esta no es la única colaboración que CHVRCHES ha armado en toda su carrera. Recientemente –en 2019 para ser exactos–, armaron la rola “Here With Me” con el DJ y productor estadounidense, Marshello. Pero uno de los crossovers más épicos y espectaculares se dio en 2015, cuando compusieron regrabaron “Bury It” junto a Hayley Williams de Paramore, algo que sin duda no esperábamos y tampoco sabíamos que necesitábamos en nuestras vidas.

Aprovechando el lanzamiento de Screen Violence, tuvimos chance de platicar con la mismísima Lauren Mayberry, quien además de ser sumamente agradable y buena onda, nos contó sobre su nuevo material discográfico y cómo fue que consiguieron que Robert Smith apareciera en este álbum de estudio. Pero sobre todo, no dejamos pasar la oportunidad de preguntarle sobre esa canción que lanzaron junto a Hayley y esto fue lo que nos contó al respecto.

Lauren nos cuenta cómo fue que colaboraron con Hayley Williams

Casi casi como si fuera un sueño, la colaboración de CHVRCHES con Hayley Williams se dio porque el destino quería que pasara. Un día casual, la cantante y frontwomen de Paramore apareció en uno de sus shows y se subió a cantar con ellos, a partir de ese momento todos conectaron y a pesar de que Lauren reconoce que les costó trabajo pedirle que se metieran al estudio para regrabar “Bury It”, al final lo hicieron y la verdad les quedó increíble.

“Somos muy afortunados porque lo hemos hecho varias veces (tocar con Hayley). Pero creo que la primera vez fue en Nashville, cuando ella estaba descansando de su gira y nosotros teníamos un concierto, incluso esa fue la primera vez que la tocó con nosotros antes de que lanzáramos ‘Bury It” como sencillo. Solo sabíamos que ella vendría al show y habló de lo mucho que le gustó esa canción, entonces yo pensé ‘¿Cómo se lo pido?’ No quiero que se sienta presionada y se vaya’ (refiriéndose a la idea de grabar la rola juntos). Esa fue la primera vez y por eso la estrenamos más tarde como sencillo con ella cantando, fue por ese momento”.

Hacer amigas y compañeros musicales en el camino

Más adelante, Lauren nos contó que así como trabajaron con Hayley Williams y ahora la pueden considerar su amiga, han hecho varios compañeros musicales a lo largo de su carrera. Sin embargo, señala que conectar de esta manera con más mujeres como ella, que están dentro de una industria musical que sigue siendo dominada por hombres, ha sido maravilloso. Pero mejor dejemos que la vocalista de CHVRCHES se los explique mejor.

“Hemos tenido mucha suerte de conocer a tantos amigos geniales gracias a la banda, y creo que en gran parte se los debemos al internet porque de alguna otra manera sería muy difícil conectar con la gente. He conocido a muchas personas realmente interesantes y reflexivas que no eran mis amigos antes de esto y especialmente mujeres”. “Creo que ha sido un espacio agradable donde a veces vives una experiencia muy específica bajo un microscopio muy específico y sí, nunca quieres parecer el tipo de persona que se queja de eso porque obviamente estar en una banda es jodídamente increíble. Pero hay muchas cosas detrás de las que no se hablan, especialmente para las artistas femeninas y encontrar gente que te hable sobre esas cosas y las entienda ha sido un verdadero salvavidas”.

Entrevista con Lauren Mayberry de CHVRCHES

Si quieren conocer esta y más historias de CHVRCHES (entre ellas cómo fue que lograron que Robert Smith trabajara con ellos y lo que opinan sobre el cover que Silvana Estrada hizo a su rola, “Forever” con todo y una sorpresa muy especial), les dejamos a continuación la plática que tuvimos con Lauren Mayberry. Además nos contó todos los detalles de su nuevo disco, Screen Violence, el cual escucharemos completito el 27 de agosto.