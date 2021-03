La energía del pop noventero: Una entrevista con Little Jesus y Ximena Sariñana

No importa la edad que tengas o si te inclinas más hacia un estilo musical en específico; por ahí en tu mente debe resonar con fuerza alguna canción de pop noventera, de esas que sonaban duro en la radio y en los canales de música. Aquella década parece lejana pero el ‘tarareo’ sigue presente, tanto como el sencillo que Little Jesus lanzó recientemente junto a Ximena Sariñana y Elsa y Elmar.

La banda mexicana y las dos cantantes se juntaron por segunda ocasión luego de que lo hicieran hace unos años para el tema “TQM”, que aparece en el disco Río Salvaje del grupo. Sin embargo, la colaboración ahora fue para echarse el cover de “Se Fue”, uno de los éxitos que encaminó a Laura Pausini a la cima hace casi 27 años.

Acá en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de charlar con Santiago Casillas -vocalista de LJ- y Ximena, quienes nos platican un poco sobre esta entrega, los recuerdos que esa época les trae y la energía del pop noventero presente en su canción recién liberada.

Sobre la idea de coverear a Laura Pausini

Little Jesus es una de las bandas más populares de la escena musical actual en México y recurrentemente los vemos entregando material fresco para el público. Y así como le dan vuelo a su material propio, también tienen tiempo para coquetear con uno que otro cover para divertirse y pasar el rato.

La agrupación encabezada por Santiago Casillas lanzó hace unos días su versión de “Se Fue”, original de Laura Pausini, a lado de Ximena Sariñana y la colombiana Elsa y Elmar. Pero no fue una obra de la casualidad. Realizar este trabajo, de hecho, nació de un ‘teoría conspirativa’ que nació en internet.

“Si buscas la letra de ‘TQM’ de Little Jesus con Ximena Sariñana y Elsa y Elmar, aparece que la escribió Laura Pausini“, dice Santi. Entonces, la banda decidió abrazar la curiosa teoría para darle forma la nueva colaboración y decidieron recurrir a sus viejas amigas. “Invitamos a Xime, le gustó la idea porque es muy fan de Laura”.

Sariñana, con toda la emoción, no esconde su encanto por la intérprete italiana y revela que ella ha sido desde siempre una especie de inspiración, sobre todo con el disco en el que se encuentra el tema que versionan. “Es lo máximo. La amo. Fue mi escuela de canto porque ese disco del ’94 y el que le siguió me lo sabía de principio a fin…. Eran canciones super difíciles de cantar porque lo hace impresionante.

“Mucho tiempo después, yo ya con carrera y demás, me invitó una vez a cantar con ella en la Arena Ciudad de México. Fue como la cúspide de mi amor por ella. Casi lloro en el escenario“, dice Ximena bastante emocionada.

El encanto del pop de los 90

Quienes hayan tenido la oportunidad de vivir los 90 en plenitud de conciencia, sabrán que la música pop hispanohablante le entregó al mundo un sinfín de grande temas y estimuló muchas carreras. Una de ellas, desde luego, fue la de Laura Pausini (no te hagas, alguna rolita de ella te debes de saber).

Y aunque como tal es una canción balada pop romántica, la canción de la italiana tiene uno que otro toque lleno de guitarras bastante llamativas. Y ni qué decir de su letra. “Me acuerdo en los 90, yo tenía como cinco años y escuché “Se Fue” todo el tiempo en la radio. Es una canción muy catchy, muy pegajosa“, menciona Santiago.

Si somos honestos, ¿cuántas canciones no nos sabemos de esta oleada noventera de artistas pop?. Así lo describe el vocalista de Little Jesus, quien dice que “Me la sabía pese a que yo no escuchaba mucho a Laura Pausini con atención, me sabía la canción ‘de pe a pa’. Fue un mega hitazo“. Y sí, la verdad es que lo fue.

Ximena comparte la misma sensación, además de que en canciones como este clásico de Pausini, ella ve bastante dificultad en el tempo de la rítmica al momento de cantar. ¿Tiene cosillas de rap? Tal vez, un poco. “Te atrapaban porque era un reto aprendértelas. Era tanta letra que querías sabértela completa. Te provocaba una satisfacción increíble cantarla de principio a fin… La verdad es como un rap“, dice en tono de broma.

Otros artistas pop a lo cuales versionar

Ximena Sariñana describe a Laura Pausini como su ‘escuela de canto’, pero la italiana no es su única referencia de la época. Si hablamos de pop noventero, el nombre Ricky Martin debe aparecer sin duda. “Otro disco de esa época que para mí fue super importante, que amé, fue el de A Medio Vivir de Ricky Martin… Buenísimo”. Hay que decirlo: la industria musical latinoamericana tiene espacio hoy en el espectáculo internacional, en gran medida, gracias al boricua.

Casillas admite también que estos hitazos noventeros se los sabe casi en automático -y quién no, es verdad-. Por ahí, el vocalista incluso recuerda otro clásico del esa década en la voz de otro italiano: Nek. “Estas canciones están incrustadas ahí, en un chip en mi subconsciente. Había otro italiano, el que cantaba ‘Laura No Está’… Un rolón. Los italianos movían la música noventera”.

Ya sea la canción de Nek o algo de Ricky Martin, ambos afirman que si tuvieran que reversionar a otro artista de aquellos momentos, serían a ellos (y sí, sabemos que ya estás tarareando con todo “Laura no está, Laura se fue…”).

Sobre sus recuerdos de los 90

La música de otras décadas nos ayuda inevitablemente a recordar los viejos tiempos. Ustedes, queridas lectoras y lectores, seguro tiene por ahí alguna rolita en especial que los remonta a un instante especifico de sus vidas. Ese sentimiento de nostalgia también es bueno y Ximena Sariñana lo sabe bien. Para ella, la música de los 90 la traslada a los tiempos en que aún se acostumbraba comprar disco.

“Me recuerda, sobre todo, a mi habitación. Me acuerdo mucho de estar escuchando esos discos, porque además a mi papá le gustaba mucho coleccionar música. Entonces, cuando íbamos al Tower Records de Plaza Altavista, salíamos bien acompañados con discos que él me compraba. Tenía una muy buena colección a mi corta edad y me acuerdo mucho de ponerlos completos. Me gustaba muchísimo escucharlos de principio a fin e inventarme historias, ponerles coreografía, y todo eso. Para mí, con todos esos discos, no puedo más que recordar la alfombra que tenía, mis juguetes, mi habitación y las historias que me imaginaba en esas rolas”.

El compositor de Little Jesus hace lo propio y a la mente se le viene un par de anécdotas con su familia, pero sobre todo con amigos de la niñez. “Yo me acuerdo de viajes en carretera con mi familia. Me acuerdo de estar en el coche y que sonaban esas canciones.

“También me acuerdo que la mamá de un amigo trabaja en la Plaza de Toros y nos invitaba a conciertos ahí. Algunos eran de estaciones de radio, pero me gustaba ir porque íbamos todos los niños del fútbol [con los que jugaba] y jugábamos en la parte de atrás de la plaza. En esos conciertos siempre tocaba Laura Pausini… Solo vi en la Plaza de Toros a ella y a Enrique Iglesias”, rememora.

Sobre cómo tomaron la bachata para la versión

La versión de “Se Fue” realizada por Little Jesus, Ximena Sariñana y Elsa y Elmar tiene un sonido bastante característico. Se desprende de todo lo que conocemos de cada uno de ellos para inclinarse en la bachata, uno de los ritmos predilectos de República Dominicana. Por supuesto, debía ponérsele un toque actual a la entrega reciente en algo que Santiago llama ‘bachata futurística’, que no suena nada mal.

“Yo no crecí escuchando bachata, entonces se me hacía muy misteriosa la instrumentación y todo. Cuando empezamos a hacer el cover, se me ocurrió experimentar cómo sería en bachata. Le agregué ahí unos toques ‘del futuro’, según yo. Y me gustó”, reveló el buen Santi.

Él también comenta que no se cierra de ninguna manera a entrarle a otros estilos alejados del rock, la música indie o cualquier vertiente sobre la que se le conoce a Little Jesus. “Definitivamente podría experimentar cualquier género. En la carrera de Little Jesus tenemos de todo tipo de géneros… Alguna vez me dieron ganas de hacer una salsa de “La Magia”, pero esta difícil juntar un grupo del género“, señaló. Sería bastante curiosa esa versión de una de sus canciones más conocidas en salsa ¿verdad?

Por ahí, la intérprete de “Vidas Paralelas” recalca lo difícil que es echarse a componer algo de este estilo, pero ella sabe de alguien que les podría ayudar. “La salsa es el género más difícil de crear. Es tan técnico… Esa idea es como para decirle a Juan Pablo Vega, que es todo ‘salsero king’“, dice. ¿Veremos a la banda ejecutando una buena salsa para bailar? Habrá que ver si se animan. Hasta entonces, puedes disfrutar de “Se Fue” versión bachata futurística con Little Jesus, Ximena Sariñana y Elsa y Elmar.