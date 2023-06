¡¡¿¿Más de 300 mil personas ayer??!! Parece que todos los que asistían a los toquines de los 90 se reunieron ayer para hacer valer el clásico “mmmmta, en mis tiempos sí eran masivos”, con Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo.

Y uno creía que iba a estar leve: “no, para qué nos vamos antes, pinche sol está cabrón…. yo creo que dos horas antes y agarramos lugar chido”. Pero cuál. Fans del combo argentino se congregaron en la plancha del Zócalo desde el viernes por la noche (incluso unos antes) y ya para las 19:00 horas del sábado 3 de junio (una hora antes del show), el sonido local informó que todo estaba completamente lleno.

Los Fabulosos Cadillacs metieron a 300 mil personas en el Zócalo / Foto: @GobCDMX

La dura lluvia previa sólo espantó a unos cuantos. A unos que iban con pizzas enteras y con el perro (quién sabe en qué pensaban), pero el resto no dejó pasar la oportunidad de estar en algo que se presentía histórico. Aunque sea para ser contado luego entre amigos, con una cervecita en mano: “¿te acuerdas esa vez que fuimos a los Cadillacs en el Zócalo?”

Luego del increíble set a cargo de Sergio Rotman (o lo que se escuchaba de él… no le subieron lo suficiente para ser disfrutado a gusto), Los Fabulosos Cadillacs salieron en punto de las 20:00 como estaba acordado… de hecho, desde unos minutos antes comenzó a sonar el clásico de James Bond, el cual reventó con la abridora “Cadillacs”.

Fabulosos Cadillacs en el Zócalo / FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Manuel Santillán, el León”, “Demasiada presión”… “Carmela” (con el increíble bajeo del Sr. Flavio), “Estoy harto de verte con otros”, “El genio del dub”. Un setlist que bien pudo ser reemplazado con otras. No importa. Los fans de los Fabulosos Cadillacs se saben todas. Todas las corean. Todas las disfrutan y bailan. Unos de manera frenética, otros de manera indiferente, como tratando de imitar la elegancia que se carga Vicentico y Rotman en el escenario que ya dominan desde hace años.

O qué importa saberse las letras… si cada intro fue coreado al estilo de los hinchas del Boca. Balanceando los brazos al aire, miles siguieron los potentes metales de “El muerto”, “Estoy harto de verte con otros”, “Saco azul” y la clásica que hizo que a más de uno de le hiciera el nudo en la garganta, “Carnaval toda la vida”.

Fabulosos Cadillacs en el Zócalo / FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Pero si de nudos en la garganta – y hasta lágrimas del respetable – se trata, nada como “Siguiendo la luna” y “Vasos vacíos”, las cuales Los Fabulosos Cadillacs asestaron de manera contundente para la última parte del breve pero intenso show que tuvo su dosis de ska clásico con “V Centenario” y “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, de ése que ya no pudo bailar buena parte del público… y no por falta de espacio, sino porque “ay mis pies, ya me dolieron”.

Claro, no podían faltar “Matador” ni “Mal bicho”. Con esta última, Vicentico hizo lo imposible y enmudeció a un enervado Zócalo capitalino que, por unos minutos, se convirtió en un masivo noventero. Aunque sí, con varios invitados especiales: niños y muchos jóvenes veinteañeros. Quizás hijos de quienes chelearon por primera vez con “El #2 en tu lista de fondo” o “Yo no me sentaría en tu mesa”.

La banda argentina Fabulosos Cadillacs ofrecieron un concierto en el Zócalo capitalino. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón?”

En 1989, Los Fabulosos Cadillacs lanzaron “El satánico Dr. Cadillac” como forma de sacarse las malas vibras que les dejó su exmánager: un tipo que veía a la música como todo, menos como arte. Puro negocio. Algo parecido a lo que muchos creen que es para lo que se hacen los masivos en el Zócalo: nomás para hacer popular a cierto gobierno, cierto político.

El que los Cadillacs hayan cerrado con ese trancazo su presentación en el Zócalo, es la perfecta forma de sentenciar lo que debe ser evidente: la gente ama la música y va a este tipo de shows no por apoyar negocios o políticos, sino movidos por ese amor y nada más que eso. Quizás haya intenciones detrás, pero ni un millón de masivos tapan errores… ojalá.

Al final, un caos la salida. Empujones, codazos, gritos. Zapatos sin dueño, basura por montones. Nada fuera de los normal: así son los masivos… y eso lo recordaron las miles de personas que, luego de varios años, se aventaron a revivir viejas glorias. Los Fabulosos Cadillacs valieron la aplastada.

Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo / Foto: @GobCDMX

Setlist Fabulosos Cadillacs en el Zócalo CDMX, 3/6/2023

Cadillacs

Manuel Santillán, el León

Demasiada presión

El muerto

Carmela

Estoy harto de verte con otros

El genio del dub

Calaveras y diablitos

Los condenaditos

El aguijón

# 2 en tu lista

Siguiendo la luna

V centenario

Carnaval toda la vida

Mal bicho

Matador

Encore:

Mi novia se cayó en un pozo ciego

Vasos vacíos

El satánico Dr. Cadillac

Yo no me sentaría en tu mesa