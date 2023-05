Un extraterrestre visita la Tierra por primera vez

¿Cómo sería la experiencia que tendría un extraterrestre al visitar la Tierra por primera vez? ¿Qué es lo que pensaría de la concepción humana del tiempo o de sentimientos como el amor y la empatía? ¿Tendría un mensaje importante para darnos acerca de la verdadera naturaleza del universo?

El álbum ¡Ay! de Lucrecia Dalt plantea algunas de las preguntas anteriores a partir de la figura de Preta, una entidad alienígena que observa por primera vez el planeta Tierra y a la humanidad desde una mirada lejana, curiosa y crítica.

Las composiciones del Dalt dibujan al personaje: a través de la percusión y las líneas de bajo se ilustran los primeros pasos del extraterrestre, mientras que sus descubrimientos se acentúan por medio de la utilización de flautas y clarinetes.

Foto: ¡Ay! de Lucrecia Dalt

Música para pensar en el No Tiempo

La música de Lucrecia Dalt tiene una apariencia bastante orgánica ya que suele utilizar instrumentos de viento, percusiones acústicas y una voz muy natural como base; sin embargo, irónicamente sus letras nos hacen reflexionar sobre la existencia de un plano distinto a lo terrenal, metafísico.

La atemporalidad, el flujo de vida, el azar y la realidad son algunos de los temas que se exploran a lo largo del álbum, una de las producciones más densamente conceptuales que hemos escuchado en los últimos años.

Además de su carrera como artista, Lucrecia Dalt es también una científica formada como ingeniera geotécnica que busca respuesta a muchas incógnitas filosóficas a través de la música. La experimentación lírica y musical es impresionante, y realmente nos hizo pensar sobre las grandes posibilidades que tiene el arte para contar historias desde diferentes perspectivas (en este caso, desde la de una persona sumamente clavada en la ciencia y la filosofía).

Foto: Aina Climent

Lucrecia Dalt: Una latina exitosa en Berlín

La colombiana Lucrecia Dalt comenzó su carrera musical en Medellín, Colombia, y posteriormente se mudó a Europa, donde encontró inspiración para adentrarse de lleno a la música experimental.

No obstante, no se ha olvidado de sus raíces latinas. En su música podemos encontrar géneros como el bolero, la salsa y el merengue fusionados con una estética extremadamente avant garde y contemporánea.

Medios como Pitchfork, The Fader y The Wire han aclamado la música de la artista. No sólo por su sonido bien pulido y técnico, sino también por las fantásticas narrativas cerebrales que crea en su música.

El estilo de Lucrecia Dalt tiene una similitud con los álbumes más recientes de Björk, por ejemplo, con Fossora, un disco que también reinterpreta géneros populares a través de una perspectiva sonoramente transgresora e inesperada. Así que si eres fan de la artista islandesa, seguramente te encantará esta nueva propuesta.

Foto: Aina Climent

Conoce más sobre Lucrecia Dalt en Tutti Frutti Podcast

