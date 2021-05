Marc Rebillet: La figura irreverente de internet que te hará bailar al ritmo de funk

Cada cierto tiempo, aparecen en la industria musical artistas que llegan para irrumpir con un concepto innovador. Ejemplos hay muchos, de aquellos que combinan canciones que se salen del molde con una presencia única en el escenario, aunque en los últimos años eso se había perdido un poco. Afortunadamente en la actualidad, tenemos a alguien que está tomando la batuta respecto a esto e innovando en el internet de las cosas, Marc Rebillet.

Quizá su nombre no les sea familiar, pero estamos seguros que una vez que lo conozcan no pararán de escuchar y les volará la cabeza por completo. Con un enorme talento para los loops e improvisar canciones un tanto controversiales pero llenas de diversión, este músico se ha vuelto una sensación de YouTube, a tal grado de que raperos como Snoop Dogg o Ice T están trabajando con él. Y acá les contamos las razones de su éxito.

¿Quién es Marc Rebillet?

Marc Rebillet nació un 15 de diciembre de 1988 en Dallas, Texas. Desde muy joven se interesó en la música y su familia lo notó, es por eso que a los cinco años comenzó a tomar clases de piano y estudió música clásica hasta los 15, todo esto mientras continuaba con su “educación normal”. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que la escuela no era lo suyo y poco a poco fue dejando claras sus intenciones de convertirse en artista.

Finalmente abandonó la Universidad Metodista del Sur de Texas tras un año de estudios de interpretación. A partir de este momento, Rebillet trabajó en otros sectores durante diez años, incluso estuvo tomando llamadas en un call center corporativo, mientras producía música sin éxito bajo el nombre de Leae. Un proyecto con el que incluso publicó tres EP’s: Pod 314 (2012), Rattlebrain EP (2013) y week | ep (2013), pero no logró sobresalir.

El inicio de una carrera viral

A pesar de que no tuvo éxito con ese proyecto, Marc Rebillet no se desanimó; al contrario, comenzó a componer más música. Sin embargo, durante este tiempo dio unas cuantas presentaciones en foros muy pequeños de Dallas donde no pasó desapercibido. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque básicamente salía a tocar en calzoncillos y bata, algo que lo caracterizaría y que hasta la fecha, sigue usando cuando da conciertos en vivo.

No fue hasta 2016 cuando la carrera profesional de Marc arrancó, pues ese mismo año empezó a publicar videos en YouTube y transmisiones en directo de sí mismo improvisando canciones en su dormitorio, apartamento y habitaciones de hotel; claro, siempre en calzones. Sus videos se hiciceron virales a través de Reddit y Facebook, y sin saberlo, lo siguieron un montón de personas que amaron su contenido en el internet de las cosas.

Un estilo único e innovador

Algo muy curioso de Marc Rebillet es la forma que tiene para producir sus canciones. De entrada, la inspiración surge de sus fans, quienes a través de un teléfono que el músico publica en sus redes sociales o en los comentarios de los directos, pueden dejar sus sugerencias sobre qué es lo que quieren que componga. Sus sesiones duran entre una hasta cinco horas y las temáticas de las rolas varían , pues las improvisa y habla de desde el romance y el sexo hasta la cena.

A esto habría que sumarle cómo las compone, pues solamente utiliza una máquina de loops, que le permite combinar su voz con teclados, panderetas y otros instrumentos de percusión manual. La mayoría de sus canciones son improvisadas e incluyen elementos de funk, soul, hip hop y música house, así como sketches cómicos. Todo esto combinado hicieron de él un verdadero fenómenos de internet y un éxito en cualquier plataforma.

Publicando sus primeros álbumes

Para 2018, Marc Rebillet publicó su primer EP con este proyecto, el cual se llamó Loop Daddy –que también es su apodo–. Sin embargo, su chispa creativa nunca para, es por eso que ese mismo año estreno su álbum debut homónimo, que gracias a ese conjunto de rolas logró ganarse a millones de personas y sobre todo, pudo armar sus primeras mini giras por Estados Unidos y Canadá, dando presentaciones en foros íntimos.

2019 fue un momento espectacular para Marc, ya que publicó la segunda parte de Loop Daddy y vio la luz otro material discográfico, Europe. Durante los siguientes meses continuó tocando por las ciudad de su país y tenía en puerta un tour por Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, la nación del coronavirus atacó y todos sus planes se tuvieron que posponer, aunque eso fue nada malo para él, al contrario, pues terminó de explotar en redes.

El nombre de Marc explotó durante la pandemia

En lugar de los conciertos cancelados, Marc Rebillet programó cuatro conciertos gratuitos en directo en Twitch especialmente para cuatro ciudades de la gira cancelada. Llamó a esta colección de espectáculos el “Quarantine Livestream Tour”, y para que se den una idea, el primer espectáculo tan solo atrajo a más de 1,57 millones de espectadores y recaudó más de 34.000 dólares para la caridad relacionada con el coronavirus.

También relacionado con la pandemia, Rebillet grabó una canción llamada “Essential Workers Anthem”, dedicada a los trabajadores que estaban haciéndole frente en la primera línea al COVID-19, pero en general para agradecerles por su trabajo. Para que se den cuenta de cuánto creció solo en 2020, en diciembre de ese mismo año el buen Marc estaba a punto de alcanzar el millón de suscriptores en YouTube y para festejar, transmitió en directo durante y después de alcanzar la meta.

Eso sí, este transmisión de Marc Rebillet –además de servir para este momento tan importante– apoyó con donaciones a distintas causas benéficas y organizaciones que lo necesitan. Para rematar sus aventuras de cuarentena, lanzó una rola titulada “Vaccinated Attitude” en donde a través de un beat pegajoso, podemos ver al músico bailando en su tradicional bata y celebrando que ya estaba vacunando contra el coronavirus, jiar jiar jiar.

¿Qué es lo que hace especial a Marc Rebillet?

A estas alturas y después de leer la historia de Marc Rebillet, parece que es muy evidente que es un genio muy a su manera. A diferencia de otros músicos, él no se toma tan en serio a sí mismo y eso se puede ver reflejado en sus rolas. El propio artista acepta que es muy importante crear un beat espectacular y que el tema lírico lo deja a la improvisación porque en su mente, las letras deben ser “o muy alegres, o muy tontas y ridículas”.

Combinado con todo esto está su faceta de intérprete, pues ¿a quién más han visto tocando en vivo en calzones y en bata? sin contar a Silverio . Además, todas sus presentaciones, presenciales o en línea son sumamente divertidas. Y sí, muchos pensarán que lo que él hace es muy fácil, pero coordinar la máquina de loops, tocar algunos instrumentos y encima improvisar en el momento las letras de las canciones, no cualquiera puede lograrlo, eso requiere mucho trabajo y sobre todo talento.

Al final del día siempre habrá opiniones divididas sobre Marc Rebillet. Seguramente muchos podrían considerar que su estilo es “vulgar” o algo por el estilo, pero al menos de este lado pensamos que es un artista en toda la extensión de la palabra y que al menos en la actualidad, no hay alguien que haga lo mismo que él y con tal maestría. Sin duda, este es uno de esos nombres essstraños pero que no hay que perderle la pista, porque seguirá creando cosas espectaculares.