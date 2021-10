¡¿Por?! Mark Pontius anuncia su salida de Foster The People

A unas cuantas semanas de su presentación en el festival Pal’ Norte, programado para el próximo 12 y 13 de noviembre, este miércoles 13 de octubre se dio a conocer una noticia muy importante para los fans de Foster The People, ya que el baterista Mark Pontius anunció su salida de la banda. ¡Noooo!

Fue a través de un comunicado emitido en sus redes sociales donde Pontius, uno de los miembros fundadores de la banda californiana, dio a conocer que se separará del proyecto musical que hace 11 años ayudó a crear en compañía de Mark Foster, vocalista de la agrupación que en 2010 saltó a la fama gracias a la conocida “Pumped Up Kicks”.

Mark Pontius anunció su salida de Foster The People

“Mientras celebramos el décimo aniversario de nuestro primer disco Torches, me inundan los recuerdos de nuestro repentino éxito, logrando todas mis aspiraciones profesionales en unos pocos años y los hermosos momentos que pasé con mis hermanos en la banda”, escribió Mark Pontius en una especie de carta donde hizo el anuncio.

En el escrito el baterista indica que Foster The People cambió su vida en todos los sentidos y el paso del tiempo le ha hecho valorar las cosas que realmente valen la pena en la vida: “Entre esas cosas, me convertí en padre de una hija de ahora 2 años que realmente ha cambiado la forma en que me siento acerca de vivir mi vida en las giras”, asegura.

Al parecer la decisión quedó en buenos términos

La separación de Mark Pontius parece que se da en los mejores términos, pues aclara que durante su paso por la banda logró todo lo que siempre soñó en su carrera musical y sus prioridades han cambiado: “Ahora mis aspiraciones son más sobre pasar el rato aquí en la naturaleza y ver crecer a mi hija” detalla en el escrito donde se dice listo para un cierre con la banda después de tantos años y cambios.

“Me despido y sigo como hoy. Extrañaré a Mark, Isom y Sean, son mi familia para siempre y estoy seguro de que volveremos a trabajar juntos algún día. En cuanto a mí, tengo algunas ideas para el futuro, pero las voy a tomar un día a la vez por ahora. Gracias a todos los que apoyaron a la banda a lo largo de los años, los amo”, finaliza el escrito que a muchos fans les cayó por sorpresa.

¿Quién será su reemplazo?

Hasta el momento Mark Foster no se ha pronunciado al respecto, por lo que pensamos que en la banda todo seguirá igual (en cuanto a sus planes para shows en los próximos meses) y que habrá un reemplazo para la batería en Foster The People, que ahora sólo tiene a Mark como el único miembro original en su alineación.