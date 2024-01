Lo que necesitas saber: Justice regresó y Liam Gallagher prepara su disco colaborativo con John Squire. Estos son los lanzamientos más destacados de la semana.

Llegó el finde pero la rolitas chidas no faltaron en estos días. Como cada viernes, les traemos por acá la recopilación con los mejores lanzamientos musicales de la semana.

Y vaya que estuvieron muy buenos, eh. Regresos, anuncios, nuevos tracks y toda la onda. ¿Cuál fue su favorito?

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Estos fueron los mejores lanzamientos de la semana

Justice regresó con dos rolas (y Tame Impala incluidos)

Ya en 2023 se había revelado su regreso para este año, pero sin muchos detalles. Y luego, se dio a conocer la inclusión del dúo en el line-up de Vaivén 2024, que los traería de vuelta a México.

Que Justice volviera a las andadas estaba cantado. Pero, ¿y algo de nueva música? Ahí estaba la incertidumbre… al menos hasta ahora. Como parte de los lanzamientos musicales de la semana, el proyecto liderado por Gaspard Auge y Xavier de Rosnay nos trajo un track doble: “One Night/All Night” con Tame Impala y “Generator”.

La electrónica de alto voltaje de Justice nos sigue volando la cabeza y nos emociona rumbo a su disco Hyperdrama, listo para lanzarse el 26 de abril próximo. Con estas dos rolitas, la expectativa está en su punto más alto, verdaderamente.

Liam Gallagher y John Squire nos traen “Mars to Liverpool” y le ponen fecha a su disco colaborativo

El año arrancó recio con “Just Another Rainbow”, el sencillo que llegó como probadita del próximo disco colaborativo de Liam Gallagher y John Squire (exguitarrista de The Stone Roses).

Pues buen, el álbum, que simplemente se titulará Liam Gallagher & John Squire, llegará a nuestras vidas el 1 de marzo próximo. Y lo mejor es que tenemos una nueva canción para saborear el momento…

El par de ídolos de Manchester nos trae ahora “Mars to Liverpool”, canción con mucha introspección sobre esos momentos de la vida que suelen ser un viaje de autodescubrimiento. El mensaje queda clarito cuando Liam, acompañado por la hipnótica guitarra de Squire, canta el verso “the journey is the trip”. Temazo.

The Smile nos trae su segundo disco ‘Wall of Eyes’

¿Hace falta que Radiohead regrese? Claro que sería genial, pero la verdad, no urge. Sobre todo cuando escuchamos a Thom Yorke y Jonny Greenwood potenciar su fuerza creativa con The Smile, que nos trae ahora su segundo disco.

Wall of Eyes, en comparación con el pasado A Light for Attracting Attention, mantiene un sonido más tranquilo, con elementos que más que complementarios, son realmente destacados. Uno de ellos es la London Contemporary Orchestra.

En nuestra reseña, le dimos 5 estrellas al material (aquí la pueden leer) que consideramos, es uno de los mejores lanzamientos musicales la semana.

Brittany Howard se une a los mejores lanzamientos musicales de la semana con “Prove It To You”

La genial Brittany Howard ha sabido desprenderse de la figura de Alabama Shakes, y se nota que trae ganas de experimentar con su sonido para llevarlo más allá de los conocido. La prueba está en esta nueva canción llamada “Prove It to You”.

Brittany nos trae una rola hecha para bailar, con la influencia techno en primer plano, pero con arreglos de guitarra que le dan un toque muy cool al tema. ¿Listos para su nuevo disco? Bueno, por si no lo tenían en su agenda, el álbum What Now de Howard saldrá el 9 de febrero.

Future Islands nos trae su disco ‘People Who Aren’t There Anymore’

El séptimo disco de Future Islands llegó y es uno que, como esperaríamos, trae una carga emocional fuerte de por medio. La conocida esencia de sintetizadores de la banda de se mantiene, pero es realmente la sustancia del concepto lo que nos captura de este lanzamiento.

Como lo mencionamos en nuestra reseña de 4 estrellas del disco, Samuel T. Herring nos habla en este material sobre mirar en retrospectiva una relación que no funcionó… pero esto no significa ver las cosas con dolor de por medio, sino con un sentido superar el duelo y seguir adelante.

People Who Aren’t There Anymore de Future Islands es un álbum que, de alguna forma, nos hace creer que nos podemos encaminar al futuro sin ver hacia el pasado. Discazo.

Ramona y Ximena Sariñana se unen a los mejores lanzamientos musicales de la semana

Ramona es una de las bandas mexicanas más queridas de los últimos años y ahora, se preparan para el lanzamiento de un nuevo disco llamado Himnos del amor, el cual presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional el 26 de abril.

Y para ir calando lo que se viene, la banda nos trae su nuevo sencillo “No te vayas”, esta en colaboración con Ximena Sariñana. La rola trae una influencia muy marcada de la balada bolero, con el estilo pop-rock atmosférico que ha caracterizado al grupo tijuanense se hace un tiempo. Échenle oído acá.

¡The Zutons están de vuelta!

Esta es una que losa nostálgicos de la primera década de los 2000 amarán absolutamente. Tampoco lo creemos, pero The Zutons están de vuelta a más de 16 años de su último disco.

La banda nos trae la rola “Creeping On The Dancefloor” que se desprende como primer sencillo del disco The Big Decider, el cual se lanzará el 26 de abril. Esta nueva rola trae toda la vibra del indie rock de los 2000 con una ambientaciónb muy dance… Y cómo no si el mismísimo Nile Rodgers la produjo. Pasen a calar la canción porque está bastante cool.

Te puede interesar