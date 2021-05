Modest Mouse anuncia su primer disco en seis años con la rola “We Are Between”

No cabe duda de que los estrenos musicales no nos van a falta a lo largo de 2021. Afortunadamente para nosotros, nuestros artistas y bandas favoritos siguen anunciando planes emocionantes para este año, siendo la mayoría los que lanzarán discos recién salidos del horno en los próximos meses. Sin embargo, hay quienes de plano andan tirando la casa por la ventana, pues vuelven después de años de silencio, como el caso de Modest Mouse.

Como recordarán, en 2015 la banda Isaac Brock lanzó su más reciente material discográfico, Strangers to Ourselves. Desde entonces, se la pasaron tocando por todo el mundo hasta el 2019, cuando empezaron a soltar unos cuantos sencillos como “Poison The Well”, “I’m Still Here” y “Ice Cream Party”. Sin embargo, ahora nos queda muy claro que esto no fue lo único que estuvieron haciendo durante ese tiempo, de hecho trabajaron y muy duro.

¡Modest Mouse regresa con un nuevo disco!

Este 5 de mayo y para sorpresa de muchos, Modest Mouse anunció su regreso triunfal luego de seis años. Y por supuesto que no podían hacerlo nada más así, pues confirmaron que este año vuelve con su séptimo álbum de estudio, el cual llevará por nombre The Golden Casket. Se trata de una colección que incluirá 12 canciones y que contó con la producción de Dave Sardy y Jacknife Lee –quienes han trabajado con Oasis, The Who, U2 y más–.

Sobre este disco y de acuerdo con Consquence of Sound, en un comunicado de prensa el líder de la banda, Isaac Brook detalló de qué habla en esta nueva faceta de su carrera y describió el material como: “algo que flota en el espacio liminal entre el poder del punk crudo y la ciencia experimental de estudio. El álbum explora temas que van desde la degradación de nuestros paisajes psíquicos y la tecnología invisible, hasta la paternidad”.

Por supuesto que este anuncio tan importante no viene solo, pues Modest Mouse lo acompañó con el estreno de una nueva rola llamada “We Are Between”. Y sí, entendemos por qué la eligieron para revelar este disco, pues engloba toda la esencia que el líder de la banda mencionaba antes, con riffs discretos pero espectaculares y una letra que nos habla sobre muchas de las cosas que hemos enfrentando durante el último año.

The Golden Casket, el nuevo material discográfico de Modest Mouse estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 25 de junio. Y mientras esperamos que llegue ese día para escucharlo de principio a fin, les dejamos a continuación el primer sencillo de este disco, “We Are Between” y el tracklist oficial:

Tracklist de ‘The Golden Casket’

01. “Fuck Your Acid Trip”

02. “We Are Between”

03. “We’re Lucky”

04. “Walking And Running”

05. “Wooden Soldiers”

06. “Transmitting Receiving”

07. “The Sun Hasn’t Left”

08. “Lace Your Shoes”

09. “Never Fuck A Spider On The Fly”

10. “Leave A Light On”

11. “Japanese Tree”

12. “Back To The Middle”