Si son fans from hell de la música –y en especÍfico de MTV–, seguramente andan contentos porque después de un buen rato sin hacer nada, regresaron los VMA’S este 2022 y con la puerta grande con una sola misión muy clara: premiar con el famosísimo Moonman lo mejor del año en cuanto a videos, discos y rolas dentro de la industria musical.

Después de un par de ediciones híbridas, entre momentos virtuales y presenciales, esta ceremonia por fin se llevó a cabo de manera “normal” en el Prudential Center de Nueva Jersey con una que otra presentación a distancia. En este eventazo, reunieron a un montón de cantantes y músicos que nos regalaron instantes de los que el mundo está hablando y seguramente continuarán dando de qué hablar en las próximas semanas.

Regresaron los premios MTV VMA en 2022 para armar una fiestota en Nueva Jersey

Y es que para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, dentro de los MTV VMA 2022 sucedieron cosas que nos dejaron con el ojo cuadrado. Para empezar, Johnny Depp hizo su reaparición pública después de ganar la batalla legal contra Amber Heard, los Red Hot Chili Peppers dedicándole un reconocimiento al mismísimo Taylor Hawkins y Taylor –pero Swift– aprovechó para anunciar su nuevo disco… sí, todo esto y mucho más pasó en esta ceremonia conducida por Nicki Minaj.

Sin embargo, lo que más llama la atención e importante, son los premios que se llevaron los artistas durante el evento. Pero no se preocupen, si no tuvieron chance de ver tooooda la premiación o se les fue una que otra categoría, acá les dejamos la lista completa de ganadores de los VMA’s de este año. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó cómo se repartieron los Moonman?

Video del año

Doja Cat, Woman

Drake ft. Future & Young Thug, Way 2 Sexy

Ed Sheeran, Shivers

Harry Styles, As It Was

Lil Nas X, Jack Harlow, Industry Baby

Olivia Rodrigo, Brutal

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) ?

Artista del año

Bad Bunny ?

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Canción del año

Adele, Easy On Me

Billie Eilish – “Happier Than Ever” ?

Doja Cat, Woman

Elton John y Dua Lipa, Cold Heart (PNAU Remix)

Lizzo, About Damn Time

The Kid Laroi y Justin Bieber, Stay

Icono Global MTV 2022

Red Hot Chili Peppers ?

Mejor artista nuevo

Baby Keem

Dove Cameron ?

Gayle

Latto

Maneskin

Seventeen

Mejor colaboración

Drake ft. Future y Young Thug, Way 2 Sexy

Elton John y Dua Lipa, Cold Heart (PNAU Remix)

Lil Nas X y Jack Harlow – “Industry Baby” ?

Megan Thee Stallion and Dua Lipa, Sweetest Pie

Post Malone and The Weeknd, One Right Now

ROSALÍA ft. The Weeknd, La Fama

The Kid Laroi and Justin Bieber, Stay

Mejor video pop

Billie Eilish, Happier Than Ever

Doja Cat, Woman

Ed Sheeran, Shivers

Harry Styles – “As It Was” ?

Lizzo, About Damn Time

Olivia Rodrigo, Traitor

Mejor video hip-hop

Eminem and Snoop Dogg, From The D 2 The LBC

Future ft. Drake, Tems, Wait For YouWAIT FOR U

Kendrick Lamar, N95

Latto, Big Energy

Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem? ?

Pusha T, Diet Coke

Mejor video rock

Foo Fighters, Love Dies Young

Jack White, Taking Me Back

Muse, Won’t Stand Down

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer” ?

Shinedown, Planet Zero

Three Days Grace, So Called Life

Mejor video alternativo

Avril Lavigne ft Blackbear, Love It When You Hate Me

Imagine Dragons x JID, Enemy

Machine Gun Kelly ft. Willow, Emo Girl

Maneskin – “I Wanna Be Your Slave” ?

Panic! At The Disco, Viva Las Vengeance

Twenty One Pilots, Saturday

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker, Grow

Mejor video latino

Anitta – “Envolver” ?

Bad Bunny, Titi Me Pregunto

Becky G X Karol G, Mamiii

Daddy Yankee, Remix

Farruko, Pepas

J Balvin & Skrillex, In Da Getto

Mejor video de rap

Alicia Keys, City of Gods (Part II)

Chloe, Have Mercy

HER., For Anyone

Normani ft. Cardi B, Wild Side

Summer Walker, SZA and Cardi B, No Love (Extended Version)

The Weeknd – “Out Of Time” ?

Mejor video de k-pop

BTS, Yet To Come (The Most Beautiful Moment)

ITZY, Loco

LISA – “Lalisa” ?

Seventeen, Hot

Stray Kids, Maniac

Twice, The Feels

Mejor actuación en el metaverso

Blackpink The Virtual | PUBG ?

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber, An Interactive Virtual Experience | Wave

Rift Tour ft. Ariana Grande | Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Grupo del año

Blackpink

BTS ?

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Maneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic

Canción del verano

Bad Bunny and Chencho Corleone, Me Porto Bonito

Beyonce, Break My Soul

Charlie Puth, Left And Right (feat. Jung Kook of BTS)

Doja Cat, Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack Elvis)

Future ft. Drake, Tems, Wait For U

Harry Styles, 2Late Night Talking

Jack Harlow – “First Class” ?

Kane Brown, Grand

Latto x Mariah Carey, Big Energy (Remix) ft. DJ Khaled

Lizzo, About Damn Time

Marshmello x Khalid, Numb

Nicki Minaj, Super Freaky Girl

Nicky Youre and Dazy, Sunroof

Post Malone with Doja Cat, I Like You (A Happier Song)

Rosalia, Bizcochito

Steve Lacy, Bad Habit

Disco del año

Adele, 30

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Billie Eilish, Happier Than Ever

Drake, Certified Lover Boy

Harry Styles – Harry’s House ?