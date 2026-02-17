Lo que necesitas saber:

Además de las artistas enlistadas, Billy Steinberg escribió canciones para Celine Dion, Whitney Houston, The Bangles, Heart y The Veronicas.

Billy Steinberg murió ayer a los 74 años. “¿Quién?”, preguntarán muchos, aun cuando seguramente han escuchado al menos una de sus canciones. Y es comprensible: a veces los grandes nombres sólo están en los créditos y no sobre el escenario.

Steinberg fue uno de esos llamados “hitmakers”, un rey midas de la composición: sus canciones casi siempre resultaban un trancazo en las listas de popularidad, las cuales habitó por casi más de tres décadas. Una gran perdida para la música y en este breve recopilación verán por qué.

Billy Steinberg
Billy Steinberg / Foto: Instagram/ billy_steinberg

“Like a Virgin” – Madonna

Y muchos pensando que Madonna es la autora de este emblemático tema de su discografía. Pero no, ella sólo le agregó la magia junto a Nile Rodgers. La canción que catapultó en los 80 a  Madonna (de hecho, fue su primer #1 en Billboard) fue obra de Billy Steinberg y Tom Kelly, con quien co escribió varias canciones. Steinberg dijo que mucho de lo que dejó en la letra eran experiencias personales con el amor… 

“True Colors” – Cyndi Lauper

Baladón que ni mandado a hacer para la que, decían (en su momento), era la competencia directa de Madonna. Curioso que le haya caído una canción de Billy Steinberg y Tom Kelly… quizás para ver si conseguía el mismo efecto. Y sí: “True Colors” fue #1 en las listas de popularidad en octubre de 1986.

“I’ll Stand by You” – The Pretenders

Otra de esas canciones para cortarse las venas. Otra composición en la que Billy Steinberg tuvo a lado a Tom Kelly. Esta cayó en 1990 en manos de Chrissie Hyde que, muy punk y todo, pero también es capaz de conmover al respetable. La que cantó para cerrar  su más reciente show en el Pepsi center de la CDMX, en 2025.

 

“All About Us” – t.A.T.u

En los 2000, ya sin Tom Kelly, Billy Steinberg compuso para Celine Dion… y entonces muchos dirán: “claro, sus canciones eran hits porque caían en puras estrellas ya macizas” y quizás sí.. pero hacer que este dueto ruso replicara el éxito de su primer hit, “All The Things She Said”, no era fácil… y bueno, ésta no llegó a las listas de popularidad, pero quedó como una de las canciones más conocidas del par compuesto por Lena Katina y Yulia Vólkova.

“High Maintenance” –  Miranda Cosgrove

Esta no fue éxito ni nada, pero la incluimos por ser una curiosidad: en 2011, luego de haberse hecho estúpidamente famosa por su serie iCarly, Miranda Cosgrove decidió que era buena idea hacerse cantante… y lo intentó con un disco en el está esta canción en la que se hizo acompañar de Rivers Cuomo. El de Weezer no sólo le hizo segunda a Cosgrove en las vocales, sino que él, junto a Billy Steinberg y Josh Alexander aparecen en los créditos como co autores. Cosas raras que sí sucedieron. 

